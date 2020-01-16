12 gündür kayıp | Gülistan'ın telefonunda telesekretere düşen 4 saniyelik mesajın sırrı

Tunceli’deki Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak’ta ortadan kaybolmasıyla ilgili sır perdesi aralanamadı. Gülistan, kaybolduğu gün saat 11.19’da eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile 9 dakika yüzyüze görüştü. Zaynal, 16.26’da ise Gülistan’ı aradı. Ancak genç kızın telefonu kapalı olduğu için 4 saniyelik arama telesekretere düştü. Savcılık şimdi bu telesekreter mesajının detaylarını çözmeye çalışıyor.

Gülistan’ın kaybolmasının ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameraları başta olmak üzere civarda bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerine göre Gülistan Doku, kaybolduğu gün saat 11.10’da Zaynal Abakarov’un çalıştığı kafeye geliyor. İkili dışarıda ayaküstü konuşuyor. Gülistan saat 11.19’da kollarını göğsünde bağlayarak dalgın şekilde yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, 11.29’da minibüse biniyor. Aynı gün telefon kayıtlarına göre 16.26’da Zaynal Abakarov’la 4 saniye ‘görüşüyor’.

Hürriyet’ten Musa Kesler'in haberine göre, Gülistan’ın telefonunun arama ve HTS kayıtları BTK tarafından incelendi. Savcılığın BTK verileriyle yaptığı değerlendirmeye göre Gülistan’ın telefonu, kaybolduğu gün 16.26’da Zaynal tarafından arandı. Ancak telefon kapalı olduğu için konuşma olmadı ve arama telesekretere düştü. Savcılık şimdi bu telesekreter mesajının detaylarını çözmeye çalışıyor.

Kaybolmadan bir gün önce, "Beni yalnız bırakmayın" demiş

Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için kayıp başvurusunu, aynı yurtta kaldığı arkadaşları Kübra O. ve Dilek M. yaptı. Gülistan’ın arkadaşı Dilek M. polise verdiği ifadede şunları anlattı:

“Bir ay önce erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’dan ayrıldı. Kaybolmadan birkaç gün önce de Zaynal’ın Instagram hesabında başka bir kızın resmini gördü. O andan itibaren de Gülistan’ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. ‘Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur’a atmaya gidiyorum’ dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı.”

Viyadük altında not kağıdı bulundu

Gülistan’ın minibüsten Sarı Saltuk Viyadüğü-Dinar Köprüsü üzerinde indiği iddiaları üzerine de bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapılan aramalarda Sarısaltuk Viyadüğü altında Gülistan Doku’ya ait olan reçete ve not kâğıdı ele geçirildi. Bulunan not kâğıdı, Gülistan’ın diğer yazılarıyla mukayese için kriminal şubeye gönderildi.

Ailesi yurt odasında not buldu

Bu arada Diyarbakır’da yaşayan ve olayın ardından Tunceli’ye gelen Gülistan’ın ailesinin yurt odasında yaptıkları aramada ‘Vasiyetim’ başlıklı bir notu bulduğu ve bunun da soruşturma dosyasına konduğu öğrenildi. Ailenin notu bulması üzerine savcı talimatıyla yurtta arama yapan polis, Gülistan’a ait olan flash bellek, SD kart ve diğer materyallare el koydu.

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