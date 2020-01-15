Gülistan 11 gündür kayıp | Abakarov'un üvey babası minübüsçüyü suçladı

Tunceli’de 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21) hala bulunamadı. Gülistan’ın arkadaşı, Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov için, “Gülistan’dan haber alamadığımızı söylediğimizde gayet rahat bir tavır takındı. Onda hiçbir kaygı görmedim” dedi. Gülistan'ın erkek arkadaşı Abakarov'un polis olan üvey babası E.Y. ise "Baş şüpheli minibüsçü" ifadelerinde bulundu.

E.Y., “Bana göre birinci şüpheli minibüsçüdür. Minibüsteki herkes kameraların bulunduğu yerlerde inerken, Gülistan’ın kameranın olmadığı bir yerde inmesi, kameranın olmaması manidar. Adım başı kameraların bulunduğu bir yerde, minibüsten indiğine dair nasıl bir ibare yok. Bende şaşkınım. Olayın uzaktan, yakından bizimle alakası yok. Burası hukuk devletti. Suçumuz olsa devlet bizi saklar mı? Ben de ilk başka intihar düşündüm. Bugüne kadar suda bulunması lazımdı. Garip” diye konuştu. Hiçbir zaman ne tartışma ne de bir darp yaşanmadı. Zaynal, pazar günü ilk, saat 19.00 gibi daha sonra 22.00 gibi olmak üzere asayiş ve karakolda iki defa ifade verdi” dedi.

Baba E.Y., son olarak, "Valiliğe ve cumhuriyet savcılığına gerçekten teşekkür ediyorum. Her iki şeyi de denge de tutarak, çok mükemmel bir tutum sergiliyorlar" ifadelerinde bulundu.