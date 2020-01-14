Gülistan 10 gündür kayıp: "Erkek arkadaşının ailesi çelişkili ifade vermiş"

Tunceli'de 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku hala bulunamadı. Gülistan'ın dayısı Mehmet Kan, Gülistan'ı, kaybolmadan bir gün önce darp ettiği belirtilen ve Gülistan'ın erkek arkadaşı olan Zaynal Abakarov’un ailesinin savcılığa çelişkili ifade verdiklerini öğrendiklerini söyledi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre Gülistan Doku'nun dayısı Mehmet Kan, Gülistan'ın minibüsten indiği, kamera bulunmayan Dinar Köprüsü'nde çalışma yürüten yetkililerin, en azından Gülistan'ın yüzde 95 olasılıkla baraj suyunda olmadığını söylediklerini aktardı. Şüpheleri üzerine çeken, Gülistan’ın erkek arkadaşı Rus vatandaşı Zainal Abakarov’un ailesinin verdiği ifadelerde çelişki olduğunu öğrendiklerini belirten Kan, "Anne ayrı ifade veriyor polis baba farklı bir ifade veriyor. Eğer ki çocuğun ve ailesinin olayla alakası yoksa neden Tunceli'den buradan gittiler ve buradan gitmiş olmalarına rağmen neden bir bilgilendirme yapmıyorlar? Neden çelişkili ifade veriyorlar? Neyi gizlemeye çalışıyorlar?" diye sordu. Baro Başkanı Kenan Çetin de savcılığa 10-15 soru sorduklarını cevap beklediklerini kaydetti.