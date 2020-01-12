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8 gündür kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor

Ekipler Doku'nun Dinar Köprüsü'nden düşmüş olabileceğini değerlendiriyor

12 Ocak 2020 15:55

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 8 gün önce çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye gelerek polise başvurup kızları Gülistan'a ulaşamadıklarını bildirdi. Doku ailesinin başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan için arama çalışması başlattı.

Gülistan'ın son olarak görüldüğü Uzunçayır Barajı Gölü Dinar Köprüsü'nden suya düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu alana kaydırdı. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, polis ve jandarma ekipleri katılıyor. Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile dip taraması yapılırken, karada da eğitimli köpeklerle arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

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