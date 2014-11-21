100 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirdi

Hayatı boyunca Tennessee'de bir çiftlikte pamuk toplayan Amerikalı tarım işçisi Ruby Holt, 101 yaşına girmesine bir kaç hafta kala büyük düşünü gerçekleştirmeyi başardı, denizi gördü.

Deniz kıyısına gidecek parayı hayatı boyunca denkleştiremeyen Ruby Holt, "Hep başkaları konuşurken duyuyordum, ne kadar muhteşem bir şey olduğunu anlatıyorlardı. Ama hiç bir zaman imkanım olmadı" diyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yaşlıların hayatlarında en çok istedikleri şeyi yapmalarına yardımcı olan -Wish of a Lifetime adlı - bir yerel vakıf sayesinde Ruby Holt'un bu rüyası gerçekleşti.

Hayatında bu kadar büyük bir şey görmediğini söyledi

Götürüldüğü Meksika Körfezi'nde uzun uzun okyanusu seyreden Holt, hayatında bu kadar büyük bir şey görmediğini söyledi, bir de Kasım ayında deniz havasını soğuk buldu. Ruby Holt'un yaşadığı Brookdale'deki Sterling Yaşlılar Evi yöneticisi Mark Davis, "Yazın bahçede ev sakinleri su tabancalarıyla savaş oyunu oynuyorlardı, konu sahilde olmaktan açılınca Ruby bakıcılara hayatında hiç deniz görmediğini ve bunu çok istediğini söylemiş" diye anlatıyor.

'Bizim oralarda hiç böyle bir şey yok'

Ruby Holt 600 kilometrelik yol aşıp gittiği sahilde denizi gördüğü anda dili tutulmuş, saatlerce parmağıyla göstererek ufka bakmış. Dört çocuğu olan Holt, hayatının onları büyütmek, tarlalarda ya da bazen gömlek fabrikasında çalışarak geçtiğini, ailenin hiç bir zaman iki yakasını biraraya getirip de deniz kenarına gitme imkanı olmadığını anlatıyor.

Hayatında ilk kez bu kadar uzun bir yolculuğa çıkan Holt şimdi kumda gezmeye uyarlanmış elektrikli tekerlekli sandalyesiyle Alabama sahilinin tadını çıkarır, ayaklarını okyanusun serin sularına sokarken, "Bizim oralarda hiç böyle bir şey yok" diye mırıldanıyor.