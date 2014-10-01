Yaşlı nüfusun yaşaması için en uygun ve rahat ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı oldu?

Türkiye, Global AgeWatch adlı kuruluş tarafından hazırlanan ve 96 ülkeyi kapsayan "yaşlı nüfusun yaşaması için en uygun ve rahat ülkeler listesi"nde 77'inci oldu. Norveç birinci sırada olduğu listenin sonunda Afganistan var. Norveç'i, İsveç, İsviçre, Kanada ve Almanya izliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Global AgeWatch kuruluşu, 2014 yılı endeksi için 60 yaş üstü nüfusun sosyal ve ekonomik refahını ölçtü.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Yaşlılar Günü'nde yayımlanan endekste, Avustralya, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika en iyiden, en kötüye giden listenin üst sıralarında yer aldı.

Rapora göre, 2050 yılına kadar nüfusun yüzde 21'inin yaşı 60'ın üzerinde olacak.

Endeks için, gelir güvencesi, sağlık, kişisel kapasite (kişisel beceriler ve kendi kendine yetebilme) ve 'etkin çevre koşulları' incelendi.

Türkiye verileri

Bu alanlar arasında, tek tek yapılan sıralamalarda, Türkiye'nin en iyi olduğu alan 33'üncü sırada olduğu 'gelir güvencesi'.

Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun yüzde 88,1'i emekli maaşı alıyor.

Türkiye'nin 40'ıncı sırada yer aldığı alan, 'etkin toplumlar ve çevre koşulları'.

Yaşlı nüfusun zorda kaldıklarında güvenebilecekleri akrabaları veya arkadaşları olup olmadığının incelendiği 'sosyal bağlar' verilerine bakıldığında da Türkiye'de, 50 yaş üstü nüfusun yüzde 81'nin bu bağlara sahip olduğu görülüyor.

Sağlık alanında da Türkiye, geçen sene 66'ıncı sıradayken, bu yıl 52'ye çıktı.

Türkiye'nin sıralamada en düşük olduğu alan da 'yaşlıların kişisel beceriler' ve eğitim.

Yaşları 55 ila 64 arasından değişen kesimin yalnızca yüzde 31,9'u çalışıyor ve yaşı 60'ın üzerinde olanların yalnızca yüzde 13,7'sinin yüksek öğrenimi var.

Rapora göre, 2050 yılına kadar endeksteki yaklaşık 40 ülkede nüfusun yüzde 30'u 60 yaş veya üzeri olacak.

BM, "yaşları 60 ve üzeri olanların sayısının 2030 yılında 1.4 milyara ulaşacağını" söyledi.

Latin Amerika ülkeleri, başta Meksika ve Peru olmak üzere, yoksul yaşlı nüfusa sağladıkları temel geliri güvenceye alan prim katkısız emekli maaşı uygulamasıyla listenin üst sıralarına çıkabildi.

Meksika'da her 10 kişiden yaklaşık 9'u, 65 yaşın üzerinde ve emekli maaşı alıyor.