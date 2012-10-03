BM: Gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusu artıyor

BM Nüfus Fonu'nun raporuna göre, önümüzdeki 10 yıl içinde 60 yaşının üzerindeki nüfus bir milyarı geçecek. "21. Yüzyılda Yaşlanma: Bir Kutlama ve Bir Zorluk" başlıklı raporda, yaşlıların "kötü muamele, ihmal ve şiddete" karşı korunması gerektiği uyarısına da yer veriliyor.

HelpAge International adlı yardım kuruluşunun da destek verdiği çalışma, dünyadaki dokuz kişiden birinin 60 yaş ve üzerinde olduğu tahminin de bulunulmuş.

BBC'nin haberine göre; yaş sınırını geçenlerin sayısının önümüzdeki 10 yılda bir milyarı, 2050 yılında ise 2 milyarı bulması bekleniyor.

Bu durum, ileri yaştaki nüfus oranının artması; beslenme, temizlik, sağlık, eğitim ve ekonomik ilerlemenin başarılı sonucu olarak görülüyor.Fakat büfusun yaşlanmasına istinaden bir takım hazırlıkların da yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Raporda bu durum şöyle ifade ediliyor: "Geniş genç nüfusa sahip birçok gelişmekte olan ülkedeki zorluk, hükümetlerin mevcut yaşlı nüfuslarını desteklemek için politika ve uygulamaları devreye sokmaması ve 2050 için yeterli hazırlık yapmaması."

Hindistan örneği

Hindistan'da toplumun üçte ikisi 30 yaşının altında.Fakat 100 milyon Hintli ileri yaşta ve bu sayısının 2050'ye kadar üç kat artması bekleniyor.

Rapora göre, yetenek ve tecrübeleri yeterince değerlendirilmeyen yaşlı nüfusun ayrımcılığa karşı daha fazla korunması gerekiyor.

BBC'nin Delhi muhabiri Sanjoy Majumder, geleneksel olarak geniş ailelerde yaşayan yaşlıların ihtiyaçlarının karşılandığına, fakat çekirdek ailelerin arttığı şehirlerde durumun tersine gittiğine dikkat çekiyor.

Yaşlı kişilerin kendi aileleri yanında fiziksel ve zihinsel kötü muameleye maruz kalmasına daha çok rastlanıyor.

İleri yaştakilerin ekonomik bağımsızlığının sağlanması için yasalar geçirmenin yeterli olmadığı vurgulanan raporda, Bolivya ise olumlu bir örnek olarak gösteriliyor.

60 yaşını aşan her Bolivyalıya yaklaşık 30 dolar maaş bağlanmasından ve yaşlıların sel ve heyelan gibi tehlikelere karşı Beyaz Saçlı Takımlar olarak örgütlenmesinden övgüyle söz ediliyor.