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Yaşam

10 saat sokakta yürüdü, 100 kişi taciz etti

Shoshana Roberts'ın kaydettiği görüntülerde ıslık çalanlar ile yanına yaklaşıp çeşitli şeyler fısıldayanlara yer verilmedi

29 Ekim 2014 19:06

Sokakta sözlü tacizi sona erdirmeyi amaçlayan Hollaback grubundan Shoshana Roberts adlı genç kadın, ilginç bir sosyal deney yaptı. Roberts ABD'nin en gelişmiş şehirlerinden New York'ta yürüyüşe çıktı ve ona laf atanları kaydetti.

Radikal'in haberine göre, Manhattan bölgesindeki sokaklarda 10 saat boyunca sessizce yürüyen genç kadına laf atanlar kamera görüntülerine yansırken, bazıları da arkasından ıslık çaldı. Görüntülerde ıslık çalanlar ile, yanına yaklaşıp çeşitli şeyler fısıldayanlara yer verilmedi.

 

 

 

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