Robinho’ya cinsel taciz suçlaması

Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho hakkında, İtalyan AC Milan takımında oynadığı sırada 18 yaşındaki bir genç kadına arkadaşlarıyla birlikte toplu tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Robinho ve bir grup arkadaşının, Ocak 2013'te Miano'daki bir restoranda tanıştıkları Brezilyalı genç kadına toplu olarak cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor.

İddiaya göre Robinho, ismi açıklanmayan genç kadınla, karısı ve arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda tanıştı. Daha sonra karısını eve bırakan futbolcu, arkadaşlarıyla birlikte restorana döndü ve genç kızı başka bir mekana götürdü. Genç kadın burada Robinho ve arkadaşlarının cinsel saldırısına uğradı. Genç kız olaydan 6 ay sonra toplu tecavüz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Milano savcılığı da geçen yaz Robinho için gözaltı emri çıkarmaya çalıştı ancak mahkeme bu talebi reddetti. Gözaltı talebinin reddedilmesinde, Robinho'nun o tarihte artık Brezilya'ya dönmüş olması ve daha önce benzer bir suçtan ceza almamış olmasının etkili olduğu belirtildi.

İtalyan medyası suçlamada "kuşkulu ifadelerin" yer aldığını yazarken, öte yandan Robinho hakkında daha önce de İngiltere'de cinsel taciz iddialarının ortaya atıldığını hatırlattı. Robinho, 2009'da İngiltere'nin Manchester City takımında oynadığı sırada Leeds kentindeki bir gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Futbolcu iddiayı reddetmiş ve suçlamalar birkaç ay sonra düşmüştü.

Tam adı Robson de Souza olan 30 yaşındaki Robinho halen, bu sezon başında AC Milan kulübü tarafından kiralandığı Brezilya'nın Santos kulübünde oynuyor.