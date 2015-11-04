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1 Kasım'da 4 parti Meclis'e girdi, peki ya baraj altında kalanlar?

İşte baraj altında kalan partilerin oy oranları

04 Kasım 2015 03:22

7 Haziran seçimleri sonrasında gerçekleşen koalisyon görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmaması sonucunda gerçekleşen 1 Kasım seçimlerine 16 parti katıldı. Pazar günü gerçekleşen seçimler sonrasında, AKP'nin yüzde 49,24'lük oy oranıyla, 4,5 aylık aranın ardından yeniden tek parti olması ve 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13,6'yla "rahat" biçimde 80 milletvekiliyle Meclis'e giren HDP'nin yüzde 10,75'le barajı kılpayı geçmesi konuşulurken, yüzde 10'luk seçim barajına takılarak parlamento dışı kalan partilerin oy oranları gündeme gelmedi. 

İşte yüzde 10'luk seçim barajını aşamayan 12 partinin oy oranları ve aldıkları oy sayıları:

SP: % 0,68 (325.238)

BBP: % 0,54 (255.540)

VATAN: % 0,24 (115.446)

HAKPAR: % 0,21 (100.268)

HKP: % 0,21 (100.268)

KP: %0,14 (67.467)

DP: %0,13 (63.030)

BTP: %0,1 (47.995)

DSP: %0,07 (33.820)

LDP: %0,06 (28.211)

Millet Partisi: %0,05 (21.863)

DYP: %0,03 (13.359)

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