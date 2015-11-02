45 ilden hiç kadın milletvekili çıkmadı

1 Kasım’ın kesin olmayan sonuçları 7 Haziran’da yüzde 18 temsil oranıyla elde edilen kadın başarısının yakalanamadığını gösteriyor. 26 yasama dönemi parlamentosunda 550 milletvekilinden sadece 79 tanesi kadın. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 81 ilden 45’inde kadın milletvekili olmadığını söyledi. 1 Kasım seçimlerinin kaybedeninin kadınlar olduğuna dikkat çeken Güllü, “Kadının siyasette adı yok” dedi. AKP'den 33, CHP 22, MHP 3, HDP 24 kadın milletvekili Meclis’e girdi.

“Sadece biri kadın örgütlerinde çalışmış”

TKDF Başkanı Güllü, 1 kasım seçimlerinde kadınların yüzde 15’lik bir oran elde ettiklerini , 79 milletvekilinden sadece birinin kadın sivil toplum örgütlerinde çalıştığını söyledi. “Durum bu haliyle çok vahim” değerlendirmesi yapan Güllü, bu yüzden kadın örgütlerinin çıkarılması gereken yasaların neden, niçin ve nasılını anlatmak için, sıfırdan başlayarak çalışmak durumunda kalacaklarını ifade etti. “Erkek egemen zihniyetin hakim olduğu Türkiye de 45 ilde kadın vekil yok. Dolayısıyla bu illerin kadın bakış açısı erkek vekillerine ihtiyaç var. Partilerin aday listeleri oluşturulurken şu kadar kadın koyduk listemize diye söylem geliştiren partilere seçilemeyecek yerden olduğunu söylemiştik ve bu sonuçlarla haklı çıktık” dedi.

Canan Güllü’nün T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Sorun bizim haklı çıkmamız değil sorun bu ülkede nüfusun yarısını oluşturan kadınların söz hakkının olmayışı. Bu konuda kadın örgütleri dur durak demeden çalışmakta ancak siyasetin erkek egemen ağlarından içeri geçememekte. Hep istihdam alanlarındaki kariyer konusunda çarptığımız cam tavanlar siyaset içinde varlığını korumakta.

Kadınların siyasal yaşam ve karar mekanizmalarındaki etkinliğinin arttırılması öncelikle kadının toplumsal rollerinin çözümlenmesinden geçmektedir. Bu yapı muhafaza edildiği sürece, bazı alanlarda kadınlar lehine mesafe alınsa da, kadın ve erkekler arasında gerçek bir eşitlikten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, kadınlar ve erkekler arasında var olan eşitsizliğin sorgulandığı her alanda erkek egemen toplum yapısı içselleştirilmiş ve doğal bir durummuş gibi kabullenen toplumun yargılarını sarsmak ve dönüştürmek gerekmektedir.

Kadınlar ve erkekler arasında var olan eşitsizlik durumu,sadece belli bir kesimin sorunu değil toplumsal ilişkilerde farklı biçimler alsa da tüm toplumun sorunu olarak karşımızda durmaktadır İşte yaşadığımız son örnek 1 Kasım seçimleri.

81 ili olan ülkemizin 45’inde siyasette kadın yok. nasıl gireceksiniz evlere nasıl çözeceksiniz sorunları yada nasıl çalıştıracaksınız kadınları siyaset amaçlı.

Kadın vekili olmayan 45 il

81ilin 45’i kadın milletvekilleri tarafından temsil edilemeyecek. O iller şöyle: Amasya, Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bayburt,Bilecik,Bingöl,Bolu,Burdur,Çanakkale,Çankırı,Edirne,Elazığ,Erzincan,Giresun,Gümüşhane,Hatay,Iğdır,Isparta,Karabük,Karaman,Kars,Kastamonu,Kilis,Kırıkkale,Kırklareli,Kırşehir,Kütahya,Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize Sakarya, Sinop Sivas ,Tokat, Tunceli Uşak Yalova, Yozgat, Zonguldak.