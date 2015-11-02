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LGBTİ Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan kaç milletvekili Meclis'e girdi?

7 Haziran'da 21 milletvekili Meclis'e girebilmişti

02 Kasım 2015 14:58

7 Haziran seçiminden önce LGBTİ derneği öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, interseks) aktivistlerinin desteği ile yürütülen "Meclis'te LGBTİ" kampanyası sonunda CHP ve HDP'den 21 milletvekili LGBTİ Hakları Sözleşmesi'ni imzalayarak Meclis'e girmişti. AKP'nin tek başına iktidara geldiği 1 Kasım seçiminde ise bu adaylardan 16 tanesi Meclis'e girebildi.

LGBTİ Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan milletvekillerinin listesi şu şekilde:

1. Aylin Nazlıaka CHP Ankara Milletvekili 

2. Selin Sayek Böke CHP İzmir Milletvekili 

3. Zeynep Altıok CHP İzmir Milletvekili 

4. Musa Çam CHP İzmir Milletvekili 

5. Oğuz Kaan Salıcı CHP İstanbul Milletvekili 

6. İlhan Cihaner CHP İstanbul Milletvekili 

7. Aykut Erdoğdu CHP İstanbul Milletvekili 

8. Dursun Çiçek CHP İstanbul Milletvekili 

9. Selina Doğan CHP İstanbul Milletvekili 

10. Şafak Pavey CHP İstanbul Milletvekili 

11. Enis Berberoğlu CHP İstanbul Milletvekili 

12. Sezgin Tanrıkulu CHP İstanbul Milletvekili 

13. Didem Engin CHP İstanbul Milletvekili 

14. Erdal Ataş HDP İstanbul Milletvekili 

15. Filiz Kerestecioğlu HDP İstanbul Milletvekili 

16. Onursal Adıgüzel CHP İstanbul Milletvekili

Seçimlerden önce imzalanan LGBTİ Hakları Sözleşmesi şöyle: 

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