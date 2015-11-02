LGBTİ Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan kaç milletvekili Meclis'e girdi?

7 Haziran seçiminden önce LGBTİ derneği öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, interseks) aktivistlerinin desteği ile yürütülen "Meclis'te LGBTİ" kampanyası sonunda CHP ve HDP'den 21 milletvekili LGBTİ Hakları Sözleşmesi'ni imzalayarak Meclis'e girmişti. AKP'nin tek başına iktidara geldiği 1 Kasım seçiminde ise bu adaylardan 16 tanesi Meclis'e girebildi.

LGBTİ Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan milletvekillerinin listesi şu şekilde:

1. Aylin Nazlıaka CHP Ankara Milletvekili

2. Selin Sayek Böke CHP İzmir Milletvekili

3. Zeynep Altıok CHP İzmir Milletvekili

4. Musa Çam CHP İzmir Milletvekili

5. Oğuz Kaan Salıcı CHP İstanbul Milletvekili

6. İlhan Cihaner CHP İstanbul Milletvekili

7. Aykut Erdoğdu CHP İstanbul Milletvekili

8. Dursun Çiçek CHP İstanbul Milletvekili

9. Selina Doğan CHP İstanbul Milletvekili

10. Şafak Pavey CHP İstanbul Milletvekili

11. Enis Berberoğlu CHP İstanbul Milletvekili

12. Sezgin Tanrıkulu CHP İstanbul Milletvekili

13. Didem Engin CHP İstanbul Milletvekili

14. Erdal Ataş HDP İstanbul Milletvekili

15. Filiz Kerestecioğlu HDP İstanbul Milletvekili

16. Onursal Adıgüzel CHP İstanbul Milletvekili

Seçimlerden önce imzalanan LGBTİ Hakları Sözleşmesi şöyle: