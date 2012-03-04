Nasıl bir çadır

Bahar yaklaşıyor. Baharın ilk çiçekleri açmaya başladığında kampçılar doğanın tadının çıkarmaya başlayacaklar. Doğada kamp için ilk akla gelen malzeme genellikle çadır oluyor. Bana en çok gelen soruların başında çadırla ilgili olanlar gelir. Genellikle de telefonda sorulur:

“Abi şimdi mağazadayım bir çadır almaya karar verdim ne alayım.” Türden bir soru doğa sporları ile uğraşan biri için çok zor bir sorudur ve yanıtı hiç de kolay değildir. Yaklaşık yarım saat hangi tür çadırı hangi amaç için alması gerektiğini anlatmak gerekir ki karşıdaki de anlamaz zaten. “Yahu bir çadır işte ne var bu kadar abartacak” diyerek bir de fırça atarlar. “Bir ayakkabı alacağım kaç numara alayım” sorusu kadar abestir aslında “hangi çadırı alayım” sorusu.

Çadırların teknik özelliklerinden söz etmeden önce çadırların hangi amaçla kullanılması gerektiğinden söz edeyim. Eğer deniz kenarında kamp yapacaksanız ve amacınız sadece geceyi geçirecek bir yer ise bir markete giderek uygun bir fiyata çadır alabilirsiniz. Ama eğer amacınız doğada kamp yapmak önce durup bir düşünmeniz ve kendinize “Ben ne yapmak istiyorum” diye sormanız lazım. Çünkü doğa sporlarında kullanılan çadırlar çeşitli amaçlara göre üretilmiştir. Öncelikle çadırınızın Dom dediğimiz tipte olmasında fayda var. Zaten artık üçgen çadır kalmadı ama ben yine de uyarayım. Tünel tipi çadırlar rüzgâra çok dayanıklı olduklarından daha çok kışın kullanılırlar. Doğa sporları için kullanacaksınız amacınız ne olursa olsun bagajlı bir çadır kullanmanız, çadırın içinde konforlu yaşamanızı sağlayacaktır. Eğer uzun yürüyüşler yapacaksanız çadırınızın hafif olması da gerekiyor. Her yeni özellik, çadırın fiyatının biraz daha artmasına neden olur. Her şeyden önce çadırın en güçlü rüzgârlarda bile kolay kurulabilir olması ve rüzgâra dayanıklı olması gerekiyor. Bu nedenle iskelet sisteminin alüminyum çubuk olması tercih nedenidir. Fiberglas çubuklar çok çabuk zarar görebiliyorlar. Çadırın tüm fermuarları çekildiğinde içeride izole bir ortamın oluşması da önemlidir. Çok soğuk havalarda içeride yakılan bir mumun bile çadırın ısısını hızla artırabilmesi önemli bir kriterdir. Çadır mutlaka iç ve dış tenteden oluşan iki parçadan oluşmalı. Kurulduğunda da bu iki tente birbiride dokunmamalı, arasında hava boşluğu olmalıdır. Dış tente kesinlikle su geçirmeyen bir özelliğe sahip olmalıdır. İç tentenin büyük bir kısmı ise tüldür. Çadırlar soğuk havalarda yoğuşmadan dolayı ıslanır. Eğer hava çok soğuksa çadırın iç tentesi buz bile tutabilir. Bu durumda uyurken çadırın tavanından üzerinize kar bile yağabilir. Bu durumu olabildiğince azaltmak için çadırın havalandırma sisteminin olması gerekiyor. Böylece içeride uyuyanların nefeslerinden çıkan havanın içeride yoğuşması olabildiğince engellenir.

Çok basit anlamda çadırları dörde ayırmak mümkün. En basit çadırlar yazlık çadırlardır. Bunları çok fazla uğraşmadan kurup yazın içinde uyuyabilirsiniz. Ancak kötü hava koşullarında çok rahatsız olursunuz. Üç mevsim çadırlar yaz aylarında dağlarda bile kamp kurmanıza olanak sağlar. Koruyuculuğunun diğer çadırlardan bir farkı yoktur. Ancak kış kamplarında biraz sorun yaşayabilirsiniz. Kış kampları için ise geniş bagajlı ve kar etekli olmalıdır. Ayrıca kışın çadır kurarken etrafına bir kar duvarı örülmeli ve kar duvarı ile çadır arasında mutlaka en az yarım metrelik bir mesafe olmalıdır. Bu aralık bırakılmazsa gece yağan kar çadırı tamamen gömebilir. Beş mevsim çadırlar ise daha çok yüksek irtifada kullanılan extrem koşullar için dizayn edilmiş oldukça pahalı çadırlardır. Eğer kış koşullarında çadır kurmayacaksınız bu sınıflar içinde en ucuz olan üç mevsim çadırları tercih etmenizi öneririm. Çadırın tek başına koruyucu olması olanaksızdır. Mat ve uyku tulumunun da iyi olması gerektiğini unutmayın. Çadır kullanma konusunda bir marka vermek istemiyorum. Her markanın çok iyi özelliklere sahip olan modelleri var. Benim iki çadırım var. Biri dört mevsim özelliğe sahip Vaude marka, diğeri de beş mevsim özelliği sahip North Face marka.

Çadır bakımı da önemli konulardan biridir. Çadırı kamp yerinde kuruttuktan sonra toplamanızda fayda var. Yaz aylarında bile sabah erken saatlerde toplanan çadır ıslaktır. Bu şekilde bir hafta torbasında kalan çadırdan hayır gelmez. Çadırı uzun ömürlü kullanmanın yolu bakımını iyi yapmaktan geçer.

Çadır için en son bir uyarı yapmak istiyorum. Tamamen sentetik malzemeden yapılan çadırlar kısa birkaç saniyede tutuşarak yok olabilir. Bunu önlemek için çadırın içinde ocak yakmamak çadırı da ateş yakılacak yerlere yakın kurmamak lazım.