T24 LogoT24 Logo

Yıldırım Güngör

-@t24.com.tr

06 Ocak 2010

İSTANBULUN EN ESKİ SAKİNLERİ

Bir zamanlar tüm Yeryuvarı’na egemen olan bazı canlı türlerinin büyük bir kısmı jeolojik zaman içinde yok oldu...

Bir zamanlar tüm Yeryuvarı’na egemen olan bazı canlı türlerinin büyük bir kısmı jeolojik zaman içinde yok oldu. Varlıklarını denizlerde birlikte çökeldikleri tortul kayaçlar içinde fosilleşmiş olarak sürdürüyorlar. Bu fosiller yaşadıkları döneme ait  önemli kayıtları  bünyelerinde saklayarak günümüze ulaştırmışlar.  Onlar sayesinde üzerinde yaşadığımız Dünya’nın geçmişi hakkında çok önemli bilgiler elde edebiliyoruz. Örneğin yaşadıkları dönemin iklimi, biyolojik çeşitliliği, deniz suyunun sıcaklığı vb. bir çok bilgiyi fosillerden elde edebiliyoruz. Bu nedenle bu kalıntılar bir çok uygar ülkede sıkı bir koruma altına alınmış durumda.

Fosillerin bulunduğu yerleri milli park haline getirerek bölge ekonomisine büyük katkılar da sağlayabiliyorlar. Çarpık kentleşmenin aşırı boyutlara ulaştığı İstanbul’da ise yöreye ait eski biyolojik çeşitlilik izleri hızla yok edilmiş...

İstanbul’da Birinci jeolojik Zaman olan Paleozoyik’te yaşamış olan bir çok canlı türünün kalıntılarını saklayan kayalar bulunuyor.Bunların geçmişi 400 milyon yıl öncesine kadar uzanıyor. Yani 400 milyon yıl önce şu anda İstanbul’ civarında bulunan kayaların bulunuğu ortama gitmeyi başarabilseydik eğer,  denizel bir ortamda bir çok canlı formuyla karşılaşabilirdik. Deniz laleleri, Mercanlar, kabuklu canlılar bunlardan sadece birkaç tanesi.  Ne yazık ki yüzlerce milyon yıl öncesinden günümüze kadar gelmeyi başarmış bu canlı kalıntılarını, jeolojik zamanda  dikkate  bile alınmayacak kadar kısa bir zaman dilimi içinde, 50 yılda beton yığınlarının altına gömmeyi başardık.


Yaşadıkları dönemde  çeşitli olaylar sonucunda soyları tükenen bu canlıları bir kez de biz yok ederek geçmişten günümüze getirdikleri mesajları da silmiş olduk. Marmara depremi kapımızda. Yeni yapılcak binalar için çok gerekli olan  zemin etüd raporlarına bile sadece dosyanın arasına konacak bir evrak gözüyle bakan  bir anlayıştan, yüzlerce milyon yıl önce yaşamış olan canlıların kalıntılarını korumasını beklemek biraz safdillik olur.

Yok edilenler içinde en üzüldüğüm alan Küçükçekmece Gölü’nün kenarında  bulunan ve içinde bir sürü omurgalı hayvanın fosillerini bulunduğu yol yarması. Günümüzden 10-7 milyon yıl önce Küçükçekmece Gölü’nün kenarı günümüzden çok farklıydı. Pusuda avlarını bekleyen aslanlar, çayırlıklarda özgürce dört nala koşan atlar, geyikler, domuzlar, keçiler, filler ve  su aygırları göl kenarında yaşayan canlılardan sadece bir kaçı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Nafiz Pamir ve ekibi,  çok değil Küçükçekmece tren istasyonuna,  Halkalı yönüne doğru sadece 1700 metre mesafede  bulunan bir yol yarmasında dünyanın önemli omurgalı fosil yataklarından birini keşfettiler. O zamanın olanaklarına göre oldukça iyi çalışarak fosillerin çoğunu laboratuvara götürmeyi başardılar ama zamanla bu yol yarması da diğer alanlar gibi betonlaşmanın kurbanı oldu. Bu alandan elde edilen fosiller İTÜ Paleontoloji Müzesi ile İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsünde bulunan Jeoloji Müzesinde sergileniyor.

Yarım Burgaz Mağarasında 400. 000 yıl önce yaşayan ilk insanların bıraktığı izler  ve Yenikapı’da 8000 yıl önceesine tarihlendirilen eski bir köy,  İstanbulda insan yaşamının da  oldukça gerilere doğru gittiğinin en önemli göstergesi. Yarımburgaz mağarasına gerekli özeni gösteremedik belki ama Yenikapı oldukça titizlikle inceleniyor. Bir başka yazımda  bu  kez İstanbul’un bu ilk insanlarını detaylandırmaya çalışacağım.
YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

Yazarın Diğer Yazıları

Su için yürüyoruz

Amerika’da 2014 yılında yapılan bir çalışmada dünyadaki tatlı su miktarının tüm suların sadece yüzde 2.5’u olduğunu söylüyor

Bir kanyon, Bir adam…….

Elini ilk sıktığımda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. O gün Arapkir yaylalarında çamurla, yağmurla boğuşmuştuk.

Arapkir yaylalarında bir gün

Hava bir kapıyor bir açıyor. Kapadığında bardaktan değil kovadan boşalırcasına yağıyor yağmur

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24