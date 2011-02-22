Yetimlerin halk okulu Darüşşafaka’nın göğüs kabartan hikâyesi…

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diye söze başladı Zekeriya Yıldırım…Geçen hafta sonu, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu üyelerini bir araya getiren, cemiyetin saygıdeğer Yönetim Kurulu Başkanı.Osmanlı’nın en zor dönemlerinde babası cephede şehit düşen çocuklara sahip çıkmak üzere kurulduİlköğretimden üniversiteye,veren,1873 yılından bu yana “” şiar edinmiş biro…Mimarı OhannesNamık Kemal, Ahmed Mithad Efendi, Yahya Kemal’in ders verdiği,Ahmet Rasim’in okulu,Her yıl 60 küsur ilimizdentam burslu yatılı eğitim veren,Türkiye’ninDarüşşafaka.Fırsat eşitliğinin ülkemizdeki en güzel örneği,Babaları hayatta olmayan, ailelerinin olanaksızlıkları nedeniyle iyi eğitim fırsatı bulamayan; ilkokul dördüncü sınıftan liseyi bitirinceye kadarvererek, birer Türk aydını olarak geleceğe hazırlayan,adresinde sizi,”, diye karşılayan,o...Bir avuç gönüllü ve güzide insanın,Ne bu dünya, ne de öbür dünyayla ilgili bir kaygı ya da beklentiyle değil,Bir insan ve daha da önemlisi “” olarak,Daha fazla yoksul ve yetenekli çocuğumuza,Daha güzel bir gelecek inşa etmek için kurduğu ve yaşattığı bu cemiyette,Başkan Zekeriya Yıldırım ve ekibi tarafından hazırlanan “” projesini tanımak ve tartışmak için bir aradaydık…Daha kutsalı ne olabilir ki?Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Sayın Tarhan Erdem başkanlık yaptı toplantıya.Ak saçlı, bilge adam sordu:“Henüz ilkokul dördüncü sınıfa gidecek kadar çocukken babalarını kaybetmiş ve annelerinin şefkatli kollarından kopmak zorunda kalmış; hayatın tüm acımasızlıklarına karşı daha dirayetli, daha cesur, daha dürüst ve daha donanımlı olmalarına yol açarak, kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlayacaknasıl verilebilir?”Gelenler söyledi: “.”(…)Ne mutlu onu kuranlara, ne mutlu onu bağış yaparak, emek vererek 148 yıldır dimdik ayakta tutan gösterişsiz kahramanlara, ne mutlu böylesine güzide camianın bir ferdi olmanın onurunu yaşayanlılara…