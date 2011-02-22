Yetimlerin halk okulu Darüşşafaka’nın göğüs kabartan hikâyesi…

“Dar gelirliye devletten başka iyi eğitim veren yer yok. Burası; yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu liderler yetiştirmeyi hedefleyen, 148 yıllık bir halk okuludur.”
diye söze başladı Zekeriya Yıldırım…
Geçen hafta sonu, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu üyelerini bir araya getiren, cemiyetin saygıdeğer Yönetim Kurulu Başkanı.
Osmanlı’nın en zor dönemlerinde babası cephede şehit düşen çocuklara sahip çıkmak üzere kuruldu Darüşşafaka.
İlköğretimden üniversiteye, ücretsiz kolej eğitimi
veren,
1873 yılından bu yana “eğitimde fırsat eşitliğini
” şiar edinmiş bir şefkat yuvasıdır
o…
Mimarı Ohannes(1)
,
Namık Kemal, Ahmed Mithad Efendi, Yahya Kemal’in ders verdiği,
Ahmet Rasim’in okulu,
Her yıl 60 küsur ilimizden 800’ü aşkın yetim öğrenciye
tam burslu yatılı eğitim veren,
Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden birisidir
Darüşşafaka.
Fırsat eşitliğinin ülkemizdeki en güzel örneği,
Babaları hayatta olmayan, ailelerinin olanaksızlıkları nedeniyle iyi eğitim fırsatı bulamayan yetenekli çocukları
; ilkokul dördüncü sınıftan liseyi bitirinceye kadar İngilizce ağırlıklı, tam burslu ve yatılı eğitim
vererek, birer Türk aydını olarak geleceğe hazırlayan, www.darussafaka.org
adresinde sizi, “Bu çocuklar size emanet
”, diye karşılayan, Çağdaş bir eğitim yuvasıdır
o...
Bir avuç gönüllü ve güzide insanın,
Ne bu dünya, ne de öbür dünyayla ilgili bir kaygı ya da beklentiyle değil,
Bir insan ve daha da önemlisi “sorumlu bir yurttaş
” olarak, “Yetim çocukların halk okulunda”,
Daha fazla yoksul ve yetenekli çocuğumuza,
Daha güzel bir gelecek inşa etmek için kurduğu ve yaşattığı bu cemiyette,
Başkan Zekeriya Yıldırım ve ekibi tarafından hazırlanan “Darüşşafaka Cemiyeti 150. Yıl Atılımı, Sürdürülebilir Yeni Eğitim Modeline Geçiş
” projesini tanımak ve tartışmak için bir aradaydık…
Daha kutsalı ne olabilir ki?
Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Sayın Tarhan Erdem başkanlık yaptı toplantıya.
Ak saçlı, bilge adam sordu:
“Henüz ilkokul dördüncü sınıfa gidecek kadar çocukken babalarını kaybetmiş ve annelerinin şefkatli kollarından kopmak zorunda kalmış daha fazla yetim çocuğa
; hayatın tüm acımasızlıklarına karşı daha dirayetli, daha cesur, daha dürüst ve daha donanımlı olmalarına yol açarak, kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlayacak daha iyi bir eğitim
nasıl verilebilir?”
Gelenler söyledi: “Darüşşafaka, marka olmuş bir halk okuludur
.”
(…)
Ne mutlu onu kuranlara, ne mutlu onu bağış yaparak, emek vererek 148 yıldır dimdik ayakta tutan gösterişsiz kahramanlara, ne mutlu böylesine güzide camianın bir ferdi olmanın onurunu yaşayan DAÇKA’
lılara… (1) Dolmabahçe Sarayı'nın mimarı.