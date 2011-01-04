Yeni yüzyılın en temel sorunu: Genç işsizlik

Geçen hafta şöyle bir haber okumuştum:

“Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, sigara üreticilerinin tüm pazarlama stratejilerini gençler üzerine kurduğuna dikkat çekerek, “Yeni yetişen gençler sigaraya başlamaz ise 2068 yılında dünyada sigara içen kimse kalmayacak” dedi.

Biraz iddialı bir başlık oldu ama, bazen gerekiyor: Evet genç işsizliği çok önemli bir sorun. “Gelişmiş” dünyada ekonomik düzelme yavaşta olsa gerçekleşiyor, ama genç işsizliği azalmıyor, tersine artıyor Sadece ülkemizde değil üstelik; 2008 krizi sonrasında OECD ülkelerinde de genç işsizlik artıyor.

Geçen hafta OECD genç işsizliğiyle ilgili bir rapor yayımladı. Bu rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.oecd.org/document/31/0,3746,en_2649_37457_46328479_1_1_1_37457,00.html

Rapora göre 2011 yılında OECD ülkelerinde gençlerde işsizlik oranı %18 civarında seyredecek. Bu oran ülkemizde %25. Ekim ayı itibariyle OECD ortalama işsizlik oranı %8,6. Yani gençlerde işsizlik oranı, genel işszlik oranının yaklaşık iki katı.

Rapor bulgularına göre 2008 krizi nedeniye OECD ülkelerinde yaklaşık 3,5 milyon ilave genç insan işsiz kalmış. Halen 16,7 milyon genç insan ne çalışıyor, ne de okuyor. Bunların 6,7 milyonu halen iş arıyor; kalan 10 milyon genç insan ise umudunu yitirmiş ve iş aramayı bırakmış durumda!..

Geceleri zıpkın yemişcesine yataktan fırlayan gencecik bedenleri saran umutsuzluğu yaşayan bilir ancak. Bir de onların yegane sırdaşı analar...

Ozan boşuna dememiş “ağlarsa anam ağlar” diye.

Özellikle inşaat sektöründeki daralma genç işsizliği çok ciddi bir şekilde artırmış. Bunu imalat sanayindeki daralma ve tarım izliyor. Finansal hizmetlerdeyse işszlik artmamış. Diğer hizmetler de de pek bir artış yok. İstihdamsız büyüme saçmalığı buradan türüyor sanırım.

Kriz sonrasında yeni mezun bir gencin ortalama bir işçiye göre iş bulma şansı çok daha düşük.

İşe giriş süreci her yerde uzuyor ve çok daha sancılı bir hal alıyor. Yeni neslin iş bulma sorunu bir önceki nesle göre çok daha zor olacak. Hele eğitimsiz gençler için hayat giderek çok daha zor hale gelecek. Bu çok ciddi bir sorun.

Maalesef genç işszliğini azaltmak için devletlerin de mecali yok. Çünkü istihdamsız büyümenin gerçekleştiği sektörlere yardım, devletlerin elini kolunu bağlamış durumda.

O nedenle genç insana yatırım çok önemli bir siyasi görev haline geliyor. Bu konuda özel sektöre de çok ciddi görevler düşüyor.

Dünyanın genç insanlara istihdam yaratan sürdürülebilir bir büyüme trendine girmesi için kamu – özel sektör paydaşlığının çok daha etkin çalışması gereken bir döneme giriyoruz. Çünkü bu sorunun çok acı sonuçları var. Biz bunun sonuçlarını ülkesinden ümidini kestiği için “dağa çıkan” gençlerimizden biliyoruz.

Tekrar ediyoruz: Genç işsizliği çok önemli bir sorun.

Girmeye çalıştığımız AB için de...

