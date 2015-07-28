Türkiye için kredi notu indirimi kapıda

Önce Kur’an, sonra bayrak, şimdi de silahlar kalktı havaya!..

Keşke sorumluluğumuz "ayakkabı kutu"larını hatırlatmakla sınırlı kalsaydı…

En son söyleyeceğimiz şeyi Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın ağzından şimdi söyleyelim: “Erken seçime gidelim demek, bu ülkeyi sevmemektir.”

Haber 1: NTV, “Fitch notu 'yatırım yapılabilir'e yükseltti”, 5 Kasım 2012 Pazartesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten uzun zamandır beklenen adım geldi. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak yatırım yapılabilir düzeye çıkardı ve kritik bir eşik aşıldı.

Haber 2: Akşam Gazetesi, “S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! İşte nedeni”, 27 Mart 2013

S&P; Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırdı. Fakat yatırım ligine daha hala bir basamak var. Not artırımında makro ekonomik performansın yanısıra barış süreci de etkili oldu. S&P açıklamasında, "Barışçıl çözüm sağlanırsa not daha da yukarı gider" ifadesini kullandı.

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Kuruluş da yaptığı açıklamada Türkiye'nin makro performansına atıfta bulunurken, İmralı görüşmelerine de ayrı bir parantez açtı... S&P, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu not artırımı, Kürt sorununun çözümü konusunda atılan adımların da bir yansıması. Son gelişmelerin eskilerine kıyasla çok daha olumlu ve gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Eğer herşey beklendiği gibi giderse, güvenlik harcamaları düşecek, bölgedeki sınır ticareti de artacak."

Haber 3: Hürriyet Gazetesi, “Ha gayret Moody’s...”, (Hülya GÜLER), 2 Nisan 2013

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, dün yayınladığı notta, Kürt sorununun çözümü için devam eden barış sürecinin Türkiye’nin kredi notu açısından belirgin ve pozitif bir gelişme olduğunu söyledi. Ancak kurum not artırmak yerine yine artış sinyali vermekle yetindi. Geçen yıl 5 Kasım’da 18 yıldır beklediği ‘yatırım yapılabilir’ notuna Fitch’le kavuşan Türkiye için, Moody’s de, barış sürecinde kat ettiği mesafe nedeniyle ‘yatırım yapılabilir’ seviyeye yeşil ışık yaktı.

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Standart & Poors’ da iki hafta önce, İsrail’in ‘Mavi Marmara’ krizi nedeniyle özür dilemesinin hemen ardından Türkiye’nin girdiği barış sürecini de gerekçe göstererek kredi notunu bir puan yükseltmişti. Son olarak Moody’s dün güncel gelişmeleri değerlendirdiği notunda, 30 yıldır devam eden silahlı çatışmanın Türkiye’nin kredi itibarı üzerinde uzun süredir siyasi belirsizlik yarattığına dikkat çekerek, “Önceki barış çabaları başarısız olsa da, şu anki ateşkes ve barış sürecini izleyecek parlamento komisyonunun kurulması teklifi Ekim ayında başlayan barış görüşmelerinin ivme kazandığına dair şu ana kadarki en güçlü sinyalleri veriyor” ifadesini kullandı.

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Moody’s değerlendirmesinde olası bir barışın ardından Güneydoğu Anadolu’nun doğrudan yabancı yatırım için çekiciliğini artıracağı belirterek, “Bu durum ekonomik fayda sağlayacak ve Türkiye’nin dış kırılganlıklarını azaltarak kredi itibarını güçlendirecektir” denildi.

Haber 4: Hürriyet Gazetesi, “Moody’s’den Barış Süreci Açıklaması”, 11 Nisan 2013

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'deki çözüm sürecinin kredi notu açısından pozitif olduğunu belirtti.

Moody's Investors Service, Türkiye'de geçtiğimiz Ekim ayında başlayan çözüm, barış sürecinin ilan edilen ateşkes ve TBMM'de oluşturulan komisyon ile birlikte ivme kazandığını bildirdi.

Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde 30 yıldır devam eden çatışmaların Türkiye'nin kredibilitesini sınırlayan politik belirsizliğin kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Moody's, bu belirsizliğin ortadan kaldırılmasının Türkiye'nin kredi notu için pozitif olacağını vurguladı.

Moody's, Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde barışın yatırımcı güvenini artırma yönündeki diğer girişimleri destekleyeceğini ve Türkiye'nin yabancı doğrudan yatırımcılar için bir merkez olarak çekiciliğini iyileştireceğini ifade etti.

Haber 5: Habertürk Gazetesi, “Türkiye süper lige girdi”, 16 Mayıs 2013

Moody's Türkiye'nin kredi notunu 'Yatırım yapılabilir' seviyeye yükseltti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, piyasaların bir süredir beklediği not artışını dün gece yaptı. Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir seviye olan Baa3’e yükselten Moody’s, not artışını Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ABD gezisine denk düşürdü. Süper lige yükselen Türkiye artık daha çok yatırım çekebilecek.

Köşe yazısı: Yeni Şafak Gazetesi, 26.05.2013, “Artan kredi notunu kalıcı hale getirmeliyiz”, Prof. Dr. Selahattin Bekmez

Son dönemde uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye''nin kredi notunu arttırması önemlidir. Bunda ekonomik koşullara ek olarak, anayasa hazırlama ve barış sürecinin olumlu katkısı vardır. Önemli olan bir diğer konu da, sıcak para girişleri ekonomiyi risklere karşı daha hassas yaptığı için, bu sermaye girişlerinin sıcak para olarak değil, doğrudan yatırım olarak gelmesi Türkiye açısından önemlidir. Hükümetin kalıcı yatırımları destekleyici politikalar üretmesi durumunda daha kalıcı etkiler gözlenebilecektir.

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Dün, Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Başkanı Orhan Ökmen "Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke kategorisine sokan nedenlerden birinin zayıfladığını; Ortadoğu kargaşasının içine çekilen ve şiddete daha açık hale gelen Türkiye'nin acil ihtiyacının iç barış, güven ve özgürlük olduğunu" söyledi.

Moody's 7 Ağustos ve 4 Aralık'ta; Fitch 18 Eylül, S&P ise 6 Kasım'da Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapacak.

Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı var ve giderek hızlanıyor. Bugün Fed toplantısı başlayacak ve iki gün sürecek. Bu toplantıdan düşük oranlı da olsa bir faiz artışı gelmezse 29 Temmuz günü, Fed'in eylül ayında faiz artırmaya başlayacağını öğreneceğiz. 30 Temmuz günü ABD ikinci çeyrek büyümesi ilk tahmini gelecek. Atlanta Fed'in tahmini yüzde 2,2. Yüzde 2 civarında bir büyüme oranı, eylül ayında faiz artışına kesin gözüyle bakılmasına ve küresel düzeyde gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarının daha da hızlanmasına neden olacaktır.

Olası bir erken seçim, malum nedenlerle, 15 - 16 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan G20 Liderler Zirvesi'nden sonra yapılacaktır. Yani 22 ya da 29 Kasım günlerinden birinde.

Altını tekrar çizelim: bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük yatırım yapılabilir ülke notunu kaybettirmektir. Gidişat maalesef iyi değildir.