Tanrının merhametine tevdi ?

Mustafa Sevilen:
Adana’lı.
Yüzelliden fazla güftesi bestelenmiş.
Bunlardan yüzbeşi plak yapılmış.
Birkaç örnek:
Usul : Sofyan
Makam : Nihavend
Ateş olup yaksan da
Gonca güller taksan da
Ahu olup baksan da
Affetmem asla seni
Usul :Curcuna
Makam :Hüzzaam
Bir sen kaldın içimde bir de o hatıralar
Öldürür her gün beni içimdeki hatıralar
Usul :Sofyan
Makam : Nihavend
Mektup yazar naz eder
Kışlarını yaz eder
Açılır niyaz eder
Uçuşan ellerimiz
Usul : ?
Makam : ?
Ayrılmasın yollarımız boş kalmasın kollarımız
Aşkla dolsun yıllarımız sarsam seni gül dudaklım
Çiçeklenmiş dalımsın inci mercan balımsın
Sanki benim balımsın sarsam seni gül dudaklım
Usul : Düyek
Makam : Rast
Hep gözyası ve elem dolmadı gitti çilem
Ben feleğe küskünüm kimseye etmem sitem
Ağlıyorum peşinden can ayırdı eşinden
Mahşer bile tutuşur gönlümün ateşinden
Usul : Aksak
Makam : Hicaz
Sazımdaki teller gibi
Çölde esen yeller gibi
Sen gönlümün sultanısın
Bakma bana eller gibi
Usul :Sofyan
Makam : Uşşak
Sevgilim bu yerden gittin gideli
Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli
Şu öksüz ruhumun sensin emeli
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Usul :Nim Sofyan
Makam : Muhayyerkürdi
Çiçeklenmiş dalımısn
İnci mercan malımsın
Sanki benim canımsın
Sarsam seni gül dudaklım
Cuma akşamları eve dönerken Alaturka Radyo dinlerim.
O saatlerde Erdem Özgen canlı yayındadır.
Geçen haftaki program Mustafa Sevilen bestelerine ayrılmıştı.
Ve çok güzeldi.
Duygu dolu anlar yaşadık.
Canlı yayında kızı:
“Babam insanı hep manevi alemde derin düşüncelerle gezdirir...”, dedi.
Sonra Mustafa Sevilen’e bağlandı telefon.
Erden Özgen’e:
“Sen günümüzün Münir Nurettin Selçuk’usun. Gönül mihracımdadır yerin. Seni Tanrı’nın şefkatine emanet ediyorum...”
Çok etkilendim.
Not: Şarkı sözlerini http://inleyennagmeler.com/ adresinden aldım.