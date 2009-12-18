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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

18 Aralık 2009

Tanrının merhametine tevdi ?

Mustafa Sevilen: Adana'lı. Yüzelliden fazla güftesi bestelenmiş. Bunlardan yüzbeşi plak yapılmış.

Mustafa Sevilen:
Adana’lı.
Yüzelliden fazla güftesi bestelenmiş.
Bunlardan yüzbeşi plak yapılmış.
Birkaç  örnek:
Usul : Sofyan
Makam : Nihavend
Ateş  olup yaksan da
Gonca güller taksan da
Ahu olup baksan da
Affetmem asla seni
Usul :Curcuna
Makam :Hüzzaam
      Bir sen kaldın içimde bir de o hatıralar
      Öldürür her gün beni içimdeki hatıralar
Usul :Sofyan
Makam : Nihavend
     Mektup yazar naz eder
     Kışlarını  yaz eder
     Açılır niyaz eder
     Uçuşan ellerimiz
Usul : ?
Makam : ?
      Ayrılmasın yollarımız boş kalmasın kollarımız
      Aşkla dolsun yıllarımız sarsam seni gül dudaklım
      Çiçeklenmiş dalımsın inci mercan balımsın
      Sanki benim balımsın sarsam seni gül dudaklım
Usul : Düyek
Makam : Rast
Hep gözyası ve elem dolmadı  gitti çilem
Ben feleğe küskünüm kimseye etmem sitem
Ağlıyorum peşinden can ayırdı eşinden
Mahşer bile tutuşur gönlümün ateşinden
Usul : Aksak
Makam : Hicaz
Sazımdaki teller gibi
Çölde esen yeller gibi
Sen gönlümün sultanısın
Bakma bana eller gibi
Usul :Sofyan
Makam : Uşşak
Sevgilim bu yerden gittin gideli
Ilgıt  ılgıt eser sevdanın yeli
Şu öksüz ruhumun sensin emeli
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Usul :Nim Sofyan
Makam : Muhayyerkürdi
Çiçeklenmiş dalımısn
İnci mercan malımsın
Sanki benim canımsın
Sarsam seni gül dudaklım
Cuma akşamları  eve dönerken Alaturka Radyo dinlerim.
O saatlerde Erdem Özgen canlı yayındadır.
Geçen haftaki program Mustafa Sevilen bestelerine ayrılmıştı.
Ve çok güzeldi.
Duygu dolu anlar yaşadık.
Canlı  yayında kızı:
 “Babam insanı hep manevi alemde derin düşüncelerle gezdirir...”, dedi.
Sonra Mustafa Sevilen’e bağlandı telefon.
Erden Özgen’e:
 “Sen günümüzün Münir Nurettin Selçuk’usun. Gönül mihracımdadır yerin. Seni Tanrı’nın şefkatine emanet ediyorum...”
Çok etkilendim.
Not: Şarkı sözlerini http://inleyennagmeler.com/ adresinden aldım.
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