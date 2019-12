Tanrının merhametine tevdi ?

Mustafa Sevilen:

Adana’lı.

Yüzelliden fazla güftesi bestelenmiş.

Bunlardan yüzbeşi plak yapılmış.

Birkaç örnek:

Usul : Sofyan

Makam : Nihavend

Ateş olup yaksan da

Gonca güller taksan da

Ahu olup baksan da

Affetmem asla seni

Usul :Curcuna

Makam :Hüzzaam

Bir sen kaldın içimde bir de o hatıralar

Öldürür her gün beni içimdeki hatıralar

Usul :Sofyan

Makam : Nihavend

Mektup yazar naz eder

Kışlarını yaz eder

Açılır niyaz eder

Uçuşan ellerimiz

Usul : ?

Makam : ?

Ayrılmasın yollarımız boş kalmasın kollarımız

Aşkla dolsun yıllarımız sarsam seni gül dudaklım

Çiçeklenmiş dalımsın inci mercan balımsın

Sanki benim balımsın sarsam seni gül dudaklım

Usul : Düyek

Makam : Rast

Hep gözyası ve elem dolmadı gitti çilem

Ben feleğe küskünüm kimseye etmem sitem

Ağlıyorum peşinden can ayırdı eşinden

Mahşer bile tutuşur gönlümün ateşinden

Usul : Aksak

Makam : Hicaz

Sazımdaki teller gibi

Çölde esen yeller gibi

Sen gönlümün sultanısın

Bakma bana eller gibi

Usul :Sofyan

Makam : Uşşak

Sevgilim bu yerden gittin gideli

Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli

Şu öksüz ruhumun sensin emeli

Leylaklar dökülüp güller ağlasın

Usul :Nim Sofyan

Makam : Muhayyerkürdi

Çiçeklenmiş dalımısn

İnci mercan malımsın

Sanki benim canımsın

Sarsam seni gül dudaklım

Cuma akşamları eve dönerken Alaturka Radyo dinlerim.

O saatlerde Erdem Özgen canlı yayındadır.

Geçen haftaki program Mustafa Sevilen bestelerine ayrılmıştı.

Ve çok güzeldi.

Duygu dolu anlar yaşadık.

Canlı yayında kızı:

“Babam insanı hep manevi alemde derin düşüncelerle gezdirir...”, dedi.

Sonra Mustafa Sevilen’e bağlandı telefon.

Erden Özgen’e:

“Sen günümüzün Münir Nurettin Selçuk’usun. Gönül mihracımdadır yerin. Seni Tanrı’nın şefkatine emanet ediyorum...”

Çok etkilendim.

Not: Şarkı sözlerini http://inleyennagmeler.com/ adresinden aldım.