Sandy kasırgası: Kriz anında liderlik testi

Peşinde olduğumuz soru şu: Sandy kasırgası ABD başkanlık seçimini nasıl etkileyecek?



ABD’de 32 eyalette ve Kolombiya Bölgesi’nde “erken oy verme” imkanı var. Eyaletler arasında uygulamalar birbirlerinden farklı. Kimlerinde erken oy kullanabilmek için seçim günü eyalet dışında olmak, hastalık veya sakatlık türü bir mazeretiniz olmak zorunda. Kimilerindeyse herhangi bir gerekçe göstermeden erken oy verme hakkınızı kullanabiliyorsunuz. Eyaletler arasında erken oy vermeye başlama tarihleri arasında da farklılıklar var.



Erken oy verme işlemine 27 Eylül günü Iowa eyaletinde başlandı. Kasırga olmasaydı tüm eyaletlerde oyların yaklaşık yüzde 35’inin 6 Kasım’dan önce verilmesi bekleniyordu. Kasırga, erken oy verme işlemini birçok eyalette halen etkilemiş durumda. Hatta başkanlık seçimlerinin 6 Kasım sonrasına kalabileceği dahi speküle ediliyor.



ABD’de kasırgayı şahsen tecrübe etmiş birisi olarak şunu söyleyebilirim ki, daha küçük kasırgalarda dahi birçok yerde günlerce su ve elektrikler kesintisi olabiliyor. Arabaların üstlerine ve yollara düşen ağaçlar trafiği alt –üst edebiliyor. Elektirik kesintisi ve trafik sorunları, oy vermeyi imkansız hale getirecek kadar zorlaştırabiliyor.



Heryerde ve tüm doğal afetlerde olduğu gibi ABD’de de kasırganın olumsuz etkileri kırsal kesimde daha fazla hissediliyor. Malum, Romney kırsal kesimde daha popüler. Obama ise şehirlerden daha çok oy alıyor. Elektrik kesilmesi sorunu şehirlerde daha kolay çözülüyor. Şehir yollarına ağaç düşmesi nedeniyle trafik sorunu yaşama ihtimali, kırsal kesime göre çok daha düşük. Bu nedenle şehirde yaşayanların seçime katılma oranı, kırsal kesime göre daha fazla olacak gibi. Bu da Obama’nın lehine bir durum.



Bizim televizyon kanallarında krizin ekonomik boyutuna özel bir vurgu yapıldığını görüyorum. Ancak başkanlık yarışı bakımından mesele, sadece 25 milyar dolarlık hasar öngörüsü ya da kasırganın ABD borsalarını vurması değil. Esas mesele, biraz da ABD’nin itibarıyla ilgili. Şöyle ki, ekonomik ve sosyal politikalar dışında Romney ve Obama arasında geçen söz düellolarındaki en önemli konu, ABD’nin dış dünyadaki itibarı ve etkinliği ola geldi. Romney diyor ki,



"Dünyanın hiçbir yerinde ABD’nin nüfuzu 4 yıl öncesinden fazla değil. Obama, ABD başkanlığının gerektirdiği liderlik özelliklerine sahip değil."



Obama da diyor ki,



"Romney mazide kalmış bir dış politika tarzı taraftarı. Çözüm önerdiği her mesele de yanlışa düşüyor."



Sandy kasırgası, Romney’in şu iddiasının test edilmesine imkan verecek: Obama kriz dönemlerinde ABD başkanlığının gerektirdiği liderlik özelliklerine sahip mi, değil mi? Yani önümüzdeki günlerde ortada somut olan bir müsibetle Obama’nın liderlik vasfı sınanacak. Romney bu anlamda beklemek, bu arada ABD halkının bu krizden en az etkilenmesini sağlamaya çalışan Obama’ya destek olmak zorunda. Bu nedenle Obama gibi Romney de kampanlarına bir süre ara verdi. Hatta Kızıl Haç’a bağış isteyen Obama’ya destek oldu ve yanında durdu.



Hatırlayın, başkan George W. Bush 2005 yılında Katrina kasırgası sırasındaki basiretsiz tutumu nedeniyle çok eleştiri almış; kasırgayla mücadelede, başkan dahil tüm Cumhuriyetçi’ler dağınık, acemi ve yetersiz kalmakla suçlanmıştı.



ABD halkı genel olarak siyasetten, hele de kriz anında birbirini suçlayan liderlerden haz etmez. Bu nedenle Obama seçim kapmanyasına Perşembe gününe kadar ara verdi. Tüm vaktini doğal afetle mücadele ekiplerinin koordinasyonuna tahsis etti. Sürekli direktifler yayımlaması, konuşmalar yapması, halkı, konunun uzmanı yetkilileri dinlemeye davet etmesi boşuna değil. Amacı, ABD başkanlık makamını taşıyabildiğini göstermek ve G.W. Bush’un durumuna düşmemek.



Şu da var: Obama, seçim kampanyasını ekonominin iyi gittiğini gösteren bir imajla bitirmek istiyordu. Ancak kasırga nedeniyle insanlar seçim haftasında büyük bir sıkıntı ve mücadele içinde olacak. Böyle zamanlarda genelde insanlar devletten daha fazla yardım bekler ve yeterince alamazlar. Bu anlamda kasırga Obama’nın son bir haftayla ilgili planlarını da alt – üst etmiş durumda. Beyaz Saray’da yaptığı bir basın toplantısı sırasında bir gazetecinin sorusu üzerine verdiği cevapla bitirelim:



"Kasırganın seçim üzerindeki etkileriyle ilgili endişe duymuyorum. Benim endişe duyduğum şey, kasırgadan etkilenen aileler ve onlara yardım edenlerdir."