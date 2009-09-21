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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

21 Eylül 2009

Puroyla ilgili dünya rekorları

Dünyanın en uzun el sarımı purosu 20 metre 40 santimdir.

Dünya rekoru deyince aklımıza “Guiness Rekorlar Kitabı” gelir. Bu kitabı merkezi Londra’da olan bir şirket basar.
Kırdığı rekoru bu şirket aracılığyla duyurmak isteyenler, şirketin internet sitesindeki formla bir başvuru yapar. Başvuru uygun görülürse bir resmi hakem atanır. Onun huzurunda rekor denemesi tekrar edilir. Başarılı olana para ödülü maalesef verilmez, sadece sertifika verilir.
Her yıl 6 bin kadar rekor kırılır ve bunların sadece 4 bin kadarı kitaba girer. Rekor kırmak, adınızın kitaba yazılması sonucunu otomotik olarak sağlamaz.
Türkiye’de bu işle ilgili isim, adını birçok vesileyle bildiğimiz, ama kamuyunun en çok sigara karşıtı kampanyasıyla tanıdığı, ülkemizin büyük gezgini Prof. Dr. Orhan Kural’dır.
Dünya rekorı kırmak herkesin harcı değildir. Kafaya takmak lazım. Mesela Ashrita Furman. Rekorları arasında; çene üzerinde dengelenen en fazla bardak, zıp zıpla gidilen en uzun mesafe ve 24 saat içinde oynanan en fazla seksek oyunu vardır. Ashrita Furman en fazla kitaba ismi geçmiş şahıstır.
Puroyla ilgili de rekorlar vardır.
1977 yılında “Kris Kremo” adlı şahıs, havaya bir puro kutusunu atıp kendi ekseni üzerinde 4 kez döndükten (periyod attıktan) sonra durarak kutuyu havada yakalamış ve bu hareketiyle  Guiness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmıştır.
1994 yılında “Kristian Kristof” adlı bir başka şahıs, 3 puro kutusunu havaya atıp 4 kez periyod attıktan sonra durup, kutuların tamamını havada yakalayarak yeni dünya rekorunun sahibi olmuştur.
Hemen herkes Lego’nun ne olduğunu bilir.  En azından Babil Kulesi'ni. Bugüne kadar üst üste puro kutularından yapılmış en yüksek kule 211 katlıdır. Bu da bir dünya rekorudur. Ancak 211. kutu en üste konulduktan 9 saniye sonra kule, yerçekimine dayanamayarak yıkılmıştır.
Dünyanın en uzun el sarımı purosu 20 metre 40 santimdir. 2004 yılında Küba’da sarılmıştır. Rekorun sahibi “Jose Castelar Cairo”dur.
Dünyanın en yaşlı puro tiryakisi, 1998 yılında hayata gözlerini yumduğunda 115 yaşında olan “Christian Mortensen”dir. Elbette uzun yaşamasının sırrı puro değildi. Merak edenler için belirtelim; Mortensen vejeteryandı.
Bayramınız kutlu olsun.
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