Puronun İç Dünyası

Mumya, iç içe sargılıklarla sarılmış insan bedeninin bir başka formda saklanmış halidir.

Mumyalanmış insan bedeni kokmaz,çürümez, bozulmaz…

Eski Mısırlılar ölümden sonra insan ruhunun yaşadığına ve o ruhun ölüm sonrasında ait olduğu bedeni bulmaya çalıştığına inanırlardı.

Mumyalama Firavunların bedenlerini saklamak ve ruhlarına kavuşturmak için Eski Mısır uygarlığında gelişti.

Puronun bir bedeni varsa, elbette bir iç dünyası da vardır.

Puro bedenini bir mumyaya benzetebiliriz.

Yapraklar artık dalından kopmuştur.

Yani yaşam bitmiştir; ama varlık bir başka formda halen sürmektedir.

Puro; dış sargılık, iç sargılık ve iç dolgu olmak üzere üç yapıdan oluşur.

Dış sargılık tütünü çok incedir ve ana görevi iç sargılığa destek olmaktır.

Dış sargılığın altındaki yaprak iç sargılıktır ve ana görevi bedeni ayakta tutmaktır.

Beden çapı 46 inçten büyük her iyi bir puroda en az üç tür tütün yaprağı bulunur.

İç dolgu amacıyla kullanılacak yaprakların güneş altında yetiştirilmesi gerekir.

İç dolgu içerisine fidanın en üstünden, ortasından ve alt kısmından yapraklar konulur.

İç dolgu bir nevi harmandır.

Puronun kokusu, tadı, ağırlığı ve yanma kabiliyeti gibi temel özellikleri, önemli ölçüde iç dolgu için kullanılan yapraklardan gelir.

İç dolgu yapraklarının güneş altında yetiştirilmesinin nedeni, puroya bu özelliklerini verebilmeleri için gerekli olan kimyasal kompozisyona sahip olmalarını sağlamaktır.

Küba’nın “Pinar del Rio” bölgesi, dünyanın en iyi iç dolgu yapraklarının yetiştirildiği yerdir.

Aşağıdaki özellikler bir iç dolgu yaprağında olmazsa olmaz özelliklerdir:

1. Nikotin düzeyinin yüksek olması

2. İyi bir kokuya sahip olmak

3. Üretim bölgesinin karakteristik tadına sahip olması

4. Yaprakların yeterince yağlı olması

5. Az kırılganlık ve tatmin edici düzeyde esneklik

6. Çok iyi yanabilirlik

Bugünkü yazımız biraz teknik oldu.

O nedenle dinlediğimiz şarkının sözleriyle bitirelim:

Gir içeriye güzel kardeşim, yak bir puro.

Uzaklara gideceksin, yükseklerde uçacaksın,

Hiçbir zaman ölmeyeceksin, eğer uğraşırsan, başaracaksın; sevecekler seni.

(…) Have A Cigar

Pink Floyd