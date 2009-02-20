Purolarını kim sigortalatır?

Puro sitelerinde genelde puro üzerine tartışmaların yapıldığı, tecrübelerin paylaşıldığı forum köşeleri vardır. Bu köşelerin değişmez klasiği, purosunu sigortalatan adamın hikayesidir.

Küba devriminden öncesine uyan hikaye şöyledir: ABD’de North Carolina eyaletinin Charlotte şehrinden olduğu iddia edilen adamın birisi, elindeki bütün parayla meşhur bir Küba markasının yıl dönümü dolayısıyla çıkardığı az bulunur ve çok değerli serisinden bir kutu almış ve başlarına bir şey gelirse ne yaparım diyerek bir sigorta şirketine başvurmuş. Mahir brokıra inanarak hırsızlık ve yangın ihtimaline karşı kutudaki her bir puroyu 100 dolardan sigortalatmış.

ABD’de sigorta hileleri çok meşhurdur. Özellikle akılları hep dolandırma ve kazık atmaya çalışan Orta Doğuluların bu konuda ilginç senaryoları dolaşır ortalıkta. Bu konuda biz Türklerin de hikayesi az değildir.

Bu senaryolardan mı etkilenerek bilinmez tiryaki kahramanımızın aklına Habanosunu yakar yakmaz bir cinlik gelmiş: “Purolarım nasıl olsa yangına karşı sigortalı !..”

Aklına gelen bu fikirden aldığı cesaretle kutudaki puroları acımadan, her vesileyle içmeye başlamış. Habanos bu, çabuk biter (!) Kutudaki purolar bitince ver elini sigorta şirketi.

Şirketin kapısını çalmış ve görevli sigortacıya: “Benim evimde küçük küçük yangınlar çıktı ve çok değerli purolarımın hepsi yandı, duman oldu, yok oldu... Sizde sigortam var. Poliçem yangın tehlikesini de kapsıyor. Paramı isterim…” demiş.

ABD burası, kural kuraldır ve beyana itibar edilir. Sigorta şirketi adama itiraz edememiş. Adam 2 bin 400 doları almış ve derhal aynı puro dükkanının yolunu tutmuş. Hemen bir kutu daha almış ve evine mutlu mutlu dönmüş.

Aradan bir süre geçtikten sonra mahalle postacısı adamın evine bir sarı zarf getirmiş. Zarfı açmış ve bir de bakmış ki bir mahkeme celbi içindeki. “Şu gün, şu tarihte duruşmaya katılmanız” diyor, celpname.

O gün gelmiş ve mahkemeye çıkmış. Davacı sigorta şirketinin avukatı çok maharetli. Hakimi ve jüriye ikna etmiş ve puro tiryakisini “Evinde kasten, küçük küçük yangınlar çıkararak purolarını yakmak suretiyle sigorta şirketini dolandırmaktan” mahkum ettirmiş.

Elbette böyle bir hadisenin gerçekten olup olmadığını bilmek mümkün değil. Ancak bu küçük hikayenin “country” şarkılara kadar uzandığı bir gerçek. Brad Paisley’in “Puro Şarkısı” adlı bestesi bu olayı hikaye eder. Bu şarkının sözlerini Pazartesi günkü yazımızda bulacaksınız.

Biz, yoğun geçen bir haftanın bitimini kutlamak üzere bir H. Upmann’a (Magnum) nişan aldık. Muhtemelen stoklarımızdaki güzel bir şaraba da kıyacağız. Bakalım ne tür hayallere eşlik edecekler. Umarız ki yolculuk, tebessümlere vesile olur.

Hafta sonunuzun tadını çıkarın.