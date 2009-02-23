Önceki yazımızda, “züğürt” bir Habanos sevdalısının puroları bittiğinde ne yapacağını düşünürken aklına gelen bir “alicengiz” oyunundan bahsetmiştik. Yazımızın başlığı Purolarını Sigortalatan Adam’dı. Uyanık tiryakimiz, sigorta şirketinden tahsil ettiği tazminatla aldığı yeni Habanoslarını tüttürürken bir celpname almış ve sigorta şirketinin mahir avukatı sayesinde dolandırıcılıktan hüküm giymişti. Söz verdiğimiz Brad Paisley’in bu olayı hikaye eden “Puro Şarkısı” adlı “country” bestesinin dizeleri şöyle:

“Evet ben iyi Küba puroları için deli oluyorum

Ama sorun şu ki onları alacak kadar param yok

Ama geçen sene kendime bir kutu almaya karar verdim ve aldım

Ve sadece güvende olsunlar diye onları sigortalattım

Sigortam yangın ve hırsızlığa karşıydı

Ve sonra koşar adım evime döndüm

Otuz sentlik çakmağımla sırtımı kanepeye dayayıp

Puroların hepsini teker teker içtim

İki hafta sonra sigortacı adama gittim

Ve ona başıma geleni anlattım

Gayet ciddi bir suratla, evet evet, küçük küçük yangınlarla

Hepsi alev aldı ve yok oldu dedim.

Durumu tetkik ettiler; ama seçenekleri yoktu

Yaptığım şeyin karşılığı olarak, bana ödeme yapmaktan başka

Verdikleri çekle kendime yeni bir kutu daha aldım

Ve onları da teker teker içtim.

İki hafta sonra bir dedektif geldi

Bana, şirketin hakkımdaki suçlamalarından söz etti

Bir hızlı duruşma sonrasında, beni hemen kodese tıktılar

24 adet küçük küçük yangına sebep olmaktan

Ve şimdi oturuyor ve tuğladan boş bir duvara bakıyorum

Ne halt ettiğimi düşünerek

Vakit geçirmek için on sentlik purolarım var

Ve onları içiyorum, teker teker

Evet evet, onları içiyorum teker teker (nakarat)”

Hikayemizin ve şarkımızın dizeleri böyle. Hülasa; Habanossuz kalmak sigarasız kalmaya benzemez. “Maazallah” inansın içinde küçük küçük “yangınlar” çıkar. Ama üzülmeyin. Her şeyin olduğu gibi Habanosların da ikamesi var. Puro fiyatları adette 25 sentten 1,750 dolara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla gayet düşük fiyatla çok kaliteli puroları almak mümkün. Nasıl mı ? İndirim dönemi nasıl olsa kapandı. Bir başka yazıya diyelim.



1- Şarkının orijinal İngilizcesi http://www.cowboylyrics.com/lyrics/paisley-brad/the-cigar-song-2109.html adresinde bulunmaktadır.

