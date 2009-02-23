Önceki yazımızda, “züğürt” bir Habanos sevdalısının puroları bittiğinde ne yapacağını düşünürken aklına gelen bir “alicengiz” oyunundan bahsetmiştik. Yazımızın başlığı Purolarını Sigortalatan Adam’dı. Uyanık tiryakimiz, sigorta şirketinden tahsil ettiği tazminatla aldığı yeni Habanoslarını tüttürürken bir celpname almış ve sigorta şirketinin mahir avukatı sayesinde dolandırıcılıktan hüküm giymişti. Söz verdiğimiz Brad Paisley’in bu olayı hikaye eden “Puro Şarkısı” adlı “country” bestesinin dizeleri şöyle:
“Evet ben iyi Küba puroları için deli oluyorum
Ama sorun şu ki onları alacak kadar param yok
Ama geçen sene kendime bir kutu almaya karar verdim ve aldım
Ve sadece güvende olsunlar diye onları sigortalattım
Sigortam yangın ve hırsızlığa karşıydı
Ve sonra koşar adım evime döndüm
Otuz sentlik çakmağımla sırtımı kanepeye dayayıp
Puroların hepsini teker teker içtim
İki hafta sonra sigortacı adama gittim
Ve ona başıma geleni anlattım
Gayet ciddi bir suratla, evet evet, küçük küçük yangınlarla
Hepsi alev aldı ve yok oldu dedim.
Durumu tetkik ettiler; ama seçenekleri yoktu
Yaptığım şeyin karşılığı olarak, bana ödeme yapmaktan başka
Verdikleri çekle kendime yeni bir kutu daha aldım
Ve onları da teker teker içtim.
İki hafta sonra bir dedektif geldi
Bana, şirketin hakkımdaki suçlamalarından söz etti
Bir hızlı duruşma sonrasında, beni hemen kodese tıktılar
24 adet küçük küçük yangına sebep olmaktan
Ve şimdi oturuyor ve tuğladan boş bir duvara bakıyorum
Ne halt ettiğimi düşünerek
Vakit geçirmek için on sentlik purolarım var
Ve onları içiyorum, teker teker
Evet evet, onları içiyorum teker teker (nakarat)”
Hikayemizin ve şarkımızın dizeleri böyle. Hülasa; Habanossuz kalmak sigarasız kalmaya benzemez. “Maazallah” inansın içinde küçük küçük “yangınlar” çıkar. Ama üzülmeyin. Her şeyin olduğu gibi Habanosların da ikamesi var. Puro fiyatları adette 25 sentten 1,750 dolara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla gayet düşük fiyatla çok kaliteli puroları almak mümkün. Nasıl mı ? İndirim dönemi nasıl olsa kapandı. Bir başka yazıya diyelim.
1- Şarkının orijinal İngilizcesi http://www.cowboylyrics.com/lyrics/paisley-brad/the-cigar-song-2109.html adresinde bulunmaktadır.