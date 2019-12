Puro kaç çeşit tütünden oluşur?

Puro tütünü, tohum aşamasından duman oluncaya kadar tam 136 işlemden geçer. Tütün, kendi taçyaprakları arasında açan çiçeğinden çıkan tohumlardan yetişir.

Tohumlar, tütün gibi kurutulur ve sonra toprağa ekilir. Bir kahve çekirdeği büyüklüğündeki tohumdan 10 ila 12 bin arasında fide yetişir.

Fideler 20 – 25 santimlik bir derinliğe ekilir. 45 günlük bir süreden sonra bu fideler toprak üstünde 13 – 15 santimlik bir boya ulaşır. Bu boydayken sökülen fideler, tütün fidanına ve salkım salkım tütün yaprağına dönüşecekleri araziye taşınır ve yeniden ekilir.

Puro tütünü en çok koyu renk toprağı sever. Küba’nın en önemli tütün bölgesi olan Pinar del Rio’nun Vuelta Abajo bölgesinde toprak siyaha varacak kadar koyu kahverengidir. San Luis ve San Juan’daki tütün tarlalarında mükemmel kalitede tütün yaprağı hasat edilir (puro seviyorsanız gidin görün).

Eğimli arazide puro tütünü yetiştirilmez. Yaprakların güneşle eşit düzeyde temas sağlaması için yüzeyin düz olması çok önemlidir. Puro tütünü kumlu ve az killi toprağı sever.

Tütün fidanlarının büyük ve yağlımsı yüzeye sahip, geniş ve parlak yaprakları vardır. Fidanlar salkım şeklinde yaprak verir.

Tütün fidanlarının boyları 1. 70 cm’ye kadar çıkar. Her birinde puro sarmaya uygun 14 – 20 arasında yaprak yetişir. Yaprakların enleri 24 cm, boyları da 52 cm’ye kadar çıkabilir.

Puro, her biri ayrı özellikler ve bu nedenle ayrı işlevleri olan üç değişik tütünden oluşur. Bunlar “dış sargılık” (wrapper), “iç sargılık” (binder) ve “iç dolgudur” (filler).

Hava durumu, toprak yapısı ve nem düzeyi bakımından en iyi kombinasyona sahip olduğu için dünyanın en iyi dış sargılığı, iç sargılığı ve iç dolgusu Küba’da, özellikle Vuelta Abajo’da yetişir. Tanrı, Dünyanın en bereketli toprağını adete avucuyla buraya bırakmıştır.

“Habana 92”, “Habana 2000”, “Criollo 98” ve “Corojo 99” belli başlı Küba tütün çeşitleridir. “Criollo 98” ve “Corojo 99” çok değerli tütün çeşitleridir. Küba’nın tütün ihraç etmediğini hatırlatalım.

Küba’da toprağın ekime hazırlanmasına Haziran ayında başlanır. Fideler Ağustos ayının sonuna doğru yetişir ve Eylül ayının ilk günlerinde tarlasına ekilir. Tütün yaprakları Şubat ayında hasat edilir. Hasatı kutlamak üzere her yılın Şubat ayının son haftası Havana’da uluslararası çok özel bir puro festivali düzenlenir.

Puro dünyası için bu festival Oscar ayarında önemlidir.

Bir puro severseniz ölmeden önce yapmanız gereken şeylerin başında bu festivale katılmak olmalı… Havana Festivali’ne.