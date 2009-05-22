Premium puro nedir ?

Puro severlerin iyi bir puro için kullandıkları, zaman zaman bu köşede de kullandığımız bir niteleme sıfatı vardır. Puro severler iyi puro için premium derler. Peki nedir bir puroyu premium yapan ? Cevabı aşağıda:

Premium puroda aşağıdaki özelliklerin birlikte varolması gerekir.

1. El yapımı olmalıdır. Makine yapımı bir puro premium olamaz.

2. Uzun dolgu (long – filler), yani doğranmamış yapraktan yapılmış olmalıdır. Bazı markalarda medium filler için de premium tabiri kullanılır. Ancak bize göre bu niteleme yanlıştır.

3. Sarım kalitesinde ve kullanılan tütünde bir arıza olmamalı; içim ve sarım kalitesi kontrol testinden başarıyla geçmiş olmalıdır. Kalitesiz bir dış sargılıkla ve/veya gelişi güzel sarılmış bir puro premium olamaz.

4. Kendine özgü ve doğal yollarla ortaya çıkmış bir tadı ve kokusu olmalıdır. Premium puroda yapay tatlandırıcı veya koku verici kullanılmaz.

5. Eşit ve dengeli yanmalıdır. Premium puro, yüz felci geçirmiş insan gülüşü gibi tek yöne doğru dengesiz yanmaz.

6. Duman çekiminde insanı zorlamamalıdır. Premium puro insanın yanak kaslarını geliştirme amacıyla içilmez.

Premium puroda sarılma işinin elle yapılması şarttır. Dış sargılığı elle sarılmış olsa, uzun – dolgu ve çok kaliteli tütün kullanılmış olsa dahi kısmen ya da tamamen makine sarımı bir puroya kimse premium puro demez.

Premium puro için fiyatta bir üst sınır bizce yoktur. Ama 1 ABD Doları’nın altındaki bir puroya da kimse premium diyemez.

Küba’da dahi vitolası küçük bir puroyu (puritos değilse) 1 pesodan aşağıya alamazsınız. 1 peso Küba’da 1 ABD Doları’ndan daha değerlidir.

Küba dedik, yazımızı ne içtiğimizle bağlayalım: Bir elimizde bol buzlu J.D. Gentelman, diğerinde San Cristobal de La Habana (La Punta).

Muhterem okuyucu: Şaşkınlıkla izliyorum; tam 3 yıl önce Havana’dan aldığımız bu müstesna şeyden adeta mavi duman çıkıyor.

Nedir ?

