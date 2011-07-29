PIIGS ülkelerinde ne kadarlık altın rezervi var?

Euro Bölgesi’nde merkez bankalarının elinde 10,792.6 tonluk altın rezervi var.ECB’de sadece 522.7 tonluk altın rezervi var.Dünya’da en fazla altın rezervi ABD merkez bankası Fed’in elinde. Fed, 8,133.5 tonluk altın rezervine sahip.Elinde en fazla altın tutan ikinci ülke Almanya. Alman merkez bankası 3,401 ton altın rezervine sahip.Onu IMF izliyor. IMF’in elinde 2,814 ton altın var.Bilin bakalım dördüncü sırada kim var?Kriz söylentilerinde bu aralar ismi öne çıkarılan İtalya. Dünyanın en fazla altın rezervi sıralamasında İtalya merkez bankası 2,451.8 ton ile dördüncü sırada.İtalya’yı Fransa, Çin ve İsviçre izliyor…Türkiye, 116.1 ton altınla 31. sırada. Yani, Yunanistan’ın bir sıra üstünde.1 ons altın 33,10 gram. Dün itibariyle 1 ons altın 1,615 USD’ydi. 1 ton altın 48,791,540 USD yapıyor.PIIGS’lerle ilgili temerrüt kaynaklı kriz tehlikesi konuşurken bu ülkelerin merkez bankalarının elinde ne kadarlık altın var, buna da bakmak lazım diye düşündüm. Baş harfi sırasına göre gidelim:Hiçbir ülkenin tek başına alacağı kararla istediği fiyattan, istediği kadar altın satması mümkün değil. Bu konuda bir şeffaflık ve centilmenlik anlaşması olduğunu biliyorum. Buna rağmen İtalya’nın altın rezervlerinin miktarı ve tutarını hatırda tutmakta fayda görüyorum. Çünkü 119,6 milyar USD hiç de az bir rakam değil. Hatırda tutulması gereken bir başka nokta daha var: O da İtalya’nın 2 trilyon USD GSYİH ile dünyanın 8. büyük ekonomisi olduğu gerçeği. Bu anlamda PIIGS içinde İtalya’nın ne işi var diye bir soru da anlamlıdır diye düşünürüm.