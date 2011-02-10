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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

10 Şubat 2011

Neden Çin?

Çin 10 yıl önce dünyanın 7. büyük ekonomisiydi, şimdi 2. büyük ekonomisi...

Çin 10 yıl önce dünyanın 7. büyük ekonomisiydi, şimdi 2. büyük ekonomisi.
Sanayi devriminden itibaren 1890 yılına kadar dünya sanayi üretiminde İngiltere lider ülkeydi.
1890 yılında liderlik ABD’ye geçti.
2010 yılında dünyada 8.6 trilyon dolarlık sanayi üretimi oldu.
Dünya hasılasının yaklaşık %15’i sanayi üretiminden geldi.
2010 yılında ABD 1.7 trilyon dolarlık, Çin 1.6 triyon dolarlık sanayi üretimi yaptı. 
ABD 2010 yılında halen dünya lideri; yani 110 yıldır dünyanın en fazla sanayi üretimi yapan ülkesi.
2011 yılında Çin 1.87 trilyon dolar ile ABD’nin 111 yıllık liderliğine son verecek.
Evet, dünya lideri olmanın yolu sanayi üretiminden geçiyor.
Unutulan bir gerçek: Ekonomik büyümeyi uzun dönemde üç faktör belirer:  
1)İşgücünün büyüme oranı, 
2) teknolojik ilerleme oranı ve 
3) Sermaye stokunun büyüme oranı. 
İşgücünün verimliliği hem teknolojik ilerleme oranına, hem de sermaye stokunun büyüme oranına bağlıdır.Ne kadar çok sermaye yatırımı yaparsanız işgücünüz o kadar verimli olur. Sermaye stokunuzun büyüklüğü yatırım oranınıza bağlıdır. Yatırım da tasarruf oranına. 
Daha fazla tasarruf, yatırımların artmasına yol açar. Bu yolla hem daha fazla sermaye stokuna sahip olursunuz, hem de daha verimli bir işgücü stokuna. 
Bugün az tüketen yarın daha çok tüketir. Kural budur.
İşte sorumuzun cevabı: ABD’de gayrisafi tasarruf oranı %10,7, Çin’de 54.
Başka söze gerek var mı?  

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