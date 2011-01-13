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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

13 Ocak 2011

Merkez Bankası Başkanı 'faiz indirmeyeceğim' dedi

Gelecek hafta yapılacak Para Piyasası Kurulu toplantısından faiz indirimi çıkacağı beklentisi içinde olanlar çoğunlukta...

Gelecek hafta yapılacak Para Piyasası Kurulu toplantısından faiz indirimi çıkacağı beklentisi içinde olanlar çoğunlukta. Hatta çeyrek puan mı, yoksa yarım puan mı olacağı tartışılıyor.
Merkez Bankası Başkanı bugünkü (13 Ocak 2011) konuşmasında ne demeye getirdi?
“Dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi Merkez Bankası'nın hükümetle birlikte aldığı iki politika seçeneğidir.
Dalgalı kur sisteminde Merkez Bankası'nın kur hedefi olmaz. Bu sistemde kur riski kamuda değil piyasadadır. Kur riskini yönetmek isteyen gitsin VOB’da hedge yapsın.
Enflasyon hedeflemesi yaparken ben kur hedeflemem. Ancak ekonominin temellerinden bağımsız bir kur hareketi olursa müdahale ederim. Ayrıca rezervlerimi de önceden belirlediğim kurallar çerçevesinde güçlendiririm.
Ben kısa vadeli faiz oranını sadece hükümetle birlikte hedeflediğimiz enflasyon oranına ulaşmak için kullanırım. Kurları yükseltmek için değil.
Dahası İthalat talebinin faiz esnekliği kur esnekliğinden daha yüksek. Yani TL değer kaybetsin diye faiz oranlarını düşürdüğümüz zaman cari açık azalmaz.”
Nokta.
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