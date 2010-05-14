Kriz, Kıbrıs Sorunu, Medvedev Ziyareti ve Antalya



Bu tuhaf başlığın altını nasıl dolduracağımı merak ediyorsanız, hiç zorlanmayacağımı hemen itiraf edeyim.

Önce bir soru: “Afra – tafradan” başka bir işe yaramayan “böbürlenme ve yamanma” siyaseti mi, yoksa ticaret mi?

Sırayla bakalım:



Yunanistan artık 10 yıl süreyle iflah olmaz

Temel neden işsizlik.

O nedenle Ege’yi bir barış gölüne çevirmek için bundan daha iyi bir fırsat olabilir mi?

İki ülke savunma harcamalarını hemen kısarak bir kriz dayanışması gösterebilir. Hatta biz ilk adımı atar, ticaret ve turizmin önündeki tüm engelleri tek taraflı kaldırılabiliriz.

Neden olmasın, bugüne kadar kavgadan kim kazanmış?

Bürokratken ucundan tutmaktan memnuniyet duyduğum bir işin meyvelerini vermemesi için bir neden var mı? Nitekim bugünkü Yunanistan ziyareti o nedenle çok önemli.

Rehmetli İsmail Cem’in ruhu şad olsun.



Kriz euroya ve sterline değer kaybettirdi

Biraz istatistik: Turizm, Güney Kıbrıs yurtiçi hasılasının yüzde 11’i. Ülkeye gelen turist sayısı 2010 yılının Ocak – Nisan ayında 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 8.2 düştü. Nisan ayında ülkeye gelen turist sayısında Mart ayına göre yüzde 23 düşüş var.

Sevinelim mi? Elbette hayır! Ama hem ticaret, hem de barış için bir fırsat var. Bunu da görmek lazım.

Malum İngiliz ve Alman turistler Güney Kıbrıs’ın en büyük müşterileri. Nisan ayında bu ülkelerden giden turist sayısı yüzde 25.8 düşmüş. Bunun bir nedeni elbetteki kül bulutu; ama bir diğer önemli nedense yaşanan kriz.

Bir bilgi: Güney Kıbrıs, geçen yıl turist sayısındaki ve yazlık satışlarındaki hızlı düşüş nedeniyle (İspanya gibi) resesyona girmiş ve 2009 yılında yüzde 1.9 küçülmüştü. Dahası, Güney Kıbrıs çok ciddi bütçe açığı veren bir ülke. Açığın GSMH’ye oranı bu yıl yüzde 50’ye yaklaşacak!

Açığı yüzde 13-14 diye Yunanistan'ın başına gelenleri hatırlayın. O nedenle Güney Kıbrıs’ta enflasyon artış trendinde. Nitekim Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 2.5. O nedenle AB Komisyonu ülkeden 2010 yılında bütçe açıklarını azlatmak için çok sert (drastic) önlemler almasını istedi. Alınan önlemler; uzunca bir süre Güney Kıbrıs’ın büyüyemeyeceğini, enflasyonun kaçınılmaz olarak daha hızlı bir artış trendine gireceğini ve KKTC’ye göre daha parlak olan yıldızının söneceğini ima ediyor.

Bir bilgi daha: Ocak – Nisan döneminde Güney Kıbrıs’a gelen Rus turist sayısı yüzde 30.8 artmış!



Gelelim Medvedev ziyaretine

Rusya ile Türkiye arasında 30 günlük ziyaretler için vize kalkacak...

Bu ne demek?

Güney Kıbrıs’a giden Rus turistler bundan sonra Antalya’ya...

Peki Cem – Papandreu rüyası gerçekleşirse AKEL ne yapabilir?

Hatırlayın: Genel Yayın Yönetmemiz Sayın Doğan Akın’ın bir önceki yazısı şöyle bitmişti:

Katı olan herşey buharlaşıyor.





