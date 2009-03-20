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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

20 Mart 2009

Hemingway’in ağıtı

Şunu biliyoruz ki insana kendi zihninin karanlık güçleri her şeyi yaptırır.

Carlos Fuente, dünyanın en çok aranan ve en zor bulunan markalarından birisi olan “Fuente Fuente Opus X” e (oğluyla birlikte) hayat veren zattır.
Çarptığını, ayağa kalktığınızda hissettiğiniz türden olan bu ağır ve seçkin puro, tam bir hayal ürünü ve onun hayattaki en büyük başarısıdır.
“Fuente Fuente Opus X”, insanda, burnunu iyice yakınlaştırıp bir daha koklama isteği uyandıran eksantrik bir aromaya sahip, rakipsiz bir Dominik purosudur. Elinize aldığınızda burnunuza kösele, kahve çekirdeği ve tatlı kakao karışımı bir koku gelir. Hafifçe kırmızıya çalan koyu kahverengi dış sargılığı kusursuzdur. Elde duruşu, sağlam yapısı ve çekimi mükemmel bir purodur.
“Arturo Fuente Hemingway” serisi, markanın en çok aranan purolarından bir diğeridir. Bu seri, adını bir puro aşığı olan Ernest Hemingway’den almıştır.
Hemingway; 1953 yılında Pulitzer Ödülünü, 1954 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü almış, ünlü bir Amerikalı edebiyatçıdır.
Romanları; aşkı, ölümü ve insanın çaresizliğini konu alır.
84 kez boşuna denize açıldıktan sonra kocaman bir kılıç balığı yakalayıp evine sevinçle dönerken onu da köpek balıklarına kaptıran Kübalı balıkçı Santiago’nun hayatını konu alan “İhtiyar Adam ve Deniz” adlı romanını Küba’da yazmıştır. “Çanlar Kimin İçin Çalıyor’u” da öyle.
Bir Küba aşığı olan Ernest Hemingway’in Havana yakınlarında Cojimar’da, Castro tarafından müzeye dönüştürülmüş bir evi vardır. Hayattayken açılmayı çok sevdiği Karayip’lerde, ona yoldaşlık eden asırlık teknesi “El Pilar” da bu evin bahçesindedir.
Neyi beklediğini eminiz ki o da bilmez... Ama kalkık burnu denize dönüktür.
Şunu biliyoruz ki insana kendi zihninin karanlık güçleri her şeyi yaptırır.
Hemingway, hayatının son yıllarını devrime rağmen Küba’da geçirmiş ve Küba’dan 1961 yılında ayrıldıktan sonra aynı yıl kendi silahıyla intihar etmiştir.
Göz bu, gün gelir insana neye muktedir olduğunu da gösterir.
Biraz şiir “iyidir”.
Hayal gücümüz, Hemingway’in aşağıdaki şiiri keyifsiz bir puro içme anında yazdığını söylüyor. Muhtemelen, uykunun gelmek bilmediği uzun bir gecenin geç saatlerinde, yapayalnızken…
Talat Sarman’ın çevirdiği bu şiiri, Eray Canberk tarafından yayımlanan ve Oğlak Yayıncılık tarafından basılan Nobel’li Şairler Antolojisi’nden aldık.
Açık Fikirli Ernest’in Ağıtı
Biliyorum gece otuzbir çeker keşişler
Sevgili kediler düzüşür
Isırır bazı kızlar
Ama
Benim elimden gelmez ki
Tüm bunları düzeltmek

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