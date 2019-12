Halka açılan KOBİ TTK’ya göre büyük sermaye şirketi olacak!

11 yıllık bir çalışmanın ürünü olan yeni Türk Ticaret Kanunumuz (TTK) hayırlı olsun. Emeği geçenleri saygıyla selamlıyoruz.

Lafı uzatmayacağım. Yeni TTK’mızın 1522 ve 1523 üncü maddeler aşağıdaki gibi:

B) Ölçeklerine göre işletmeler



MADDE 1522- (1) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüşleri alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler, bu Kanunun ticari defterler ile finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin olanlar başta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanır.

KOBİ’leri tanımlayan söz konusu yönetmelik “KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”tir ve 2005 yılından bu yana yürülüktedir. Yönetmeliğin “KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI” başlıklı maddesi aşağıdaki gibidir:



Madde 5 - KOBİ'ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.



a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler,

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler,

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

İşte size Yeni TTK’nın 1523 üncü maddesi:



C) Ölçeklerine göre sermaye şirketleri



MADDE 1523- (1) Bu Kanunun 1522 nci maddesine istinaden belirlenen küçük ve orta ölçekli işletme ölçütleri, sermaye şirketleri için de geçerlidir. Bu ölçütlerin üzerindeki sermaye şirketleri ise büyük sermaye şirketi sayılır.

(2) Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, aşağıdaki şirketler büyük sermaye şirketi sayılırlar:

a) Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem gören veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçları ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri.

(...)”



Kanun ne mi diyor?

Bir anonim, limited veya paylı komandir şirket şeklinde kurulmuş “Küçük” veya “Orta işletme” özelliklerine haiz bir KOBİ, hisse senedi arz etmek aşamasına geldiği zaman TTK’ya göre bu vasfını kendiliğinden yitirecek ve büyük sermaye şirketi sayılacak. Aynı durum tahvil ihracı için de geçerli. Yani finansmana erişim için sermaye piyasalarına giden sermaye şirketi bir KOBİ, daha yarı yolda bu vasfını otomatikman kaybedecek!

Elimizde bir IMKB var. Burada da iki tür piyasa mevcut. “Hisse Senetleri Piyasası” ve “Gelişen İşletmeler Piyasası”.

Gelişen İşletmeler Piyasasısı (GİT) KOBİ’lerin sermaye piyasalarından yararlanması amacıyla kuruldu. Hatta bu piyasaya SPK “KOBİ'lere Yönelik Teşkilatlanmış Piyasa” tabir etti.

GİT Yönetmeliğine göre bu piyasada kote olabilmek için Anonim Şirket şeklinde kurulmuş olmak gerekiyor. Yani bir Limited Şirket KOBİ özelliklerine sahip olsa da bu piyasada işlem görmek üzere hisse senedi ihraç edemiyor. Dahası var: Yeni TTK’ya göre işlem gördüğünde (hatta ihraç aşamasında) artık bu Anonim Şirket KOBİ olmaktan çıkıyor ve büyük sermaye şirketi hüviyeti kazanıyor.

Sizce de bu işte bir tuhaflık yok mu?

Yani bu piyasayı ne için kurmuştuk anlamında!