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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

13 Haziran 2012

Güney Kıbrıs da kurtarılmayı bekliyor

1 Temmuz’da AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Güney Kıbrıs Rum Kesimin’de...

1 Temmuz’da AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Güney Kıbrıs Rum Kesimin’de (GKRK) ekonominin zor durumda olduğunu ve bir süre sonra Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi konuşulmaya başlanacağını daha önce yazmıştık. Konu artık spekülasyon değil.

GKRK Merkez Bankası Başkanı Panicos Demetriades bugün (13 Haziran 2012) şunu söyledi:

“Sonunda yardım isteyeceksek, ki bu mutlaka isteyeceğiz anlamına gelmez, ekonomimiz için olası en iyi koşulları arayacağız.”    

Malum “Basel III” 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek. Bu nedenle GKRK’nin, en büyük bankalarından birisi olan Kıbrıs Halk Bankası’nı (Cyprus Popular Bank) yeniden yapılandırmak ve bankacılık sektörünün Basel III’le öngörülen sermaye yeterlilik rasyosuna uymasını sağlayabilmek için, 30 Haziran tarihine kadar gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 10’u kadar bir dış kaynağa ihtiyacı var.

Öte yandan GKRK’nin en bilinen bankalarından “Bank of Cyprus’ın” Yunanistan devlet tahvilleri nedeniyle çok büyük miktarlarda zarar yazdığı biliniyor.

Ancak GKRK, Yunanistan’da olduğu gibi bir süreç yaşamamak için, ağır kurtarma fonu koşulları nedeniyle bu kaynağı AB’den sağlamaya yanaşmıyor. En azından telaffuz edilen bu. Çünkü 2013 yılının Şubat ayında GKRK’nde seçim var.

AKEL sözcüsü Haravghi’nin de dün isim vermeden yaptığı üçüncü ülke duyurusu hakkında, GKRK’de çıkan dört gazetenin Rusya tahmini yaptığını vurgulayalım. Ayrıca, geçen yıl GKRK’nin müttefiki Rusya’dan yardım aldığını da hatırlatalım.

Öte yandan ekonomist Stelious Platis, üçüncü ülke seçeneğini dile getirerek hükümetin AB’den daha gevşek koşullarla yardım alma peşinde olduğu görüşünde.

Bakalım 30 Haziran’a kadar özel bir yatırımcı bulunamazsa AB kurtarma fonundan veya Rusya’dan borç almak zorunda olan ve AB’nin en küçük üçüncü ülkesi olan GKRK, 1 Temmuz tarihinde üstleneceği AB dönem başkanlığında nelerle uğraşmak zorunda kalacak?

Üstelik tam da 17 Haziran’da kurtarma paketine evet diyecek bir hükümetin çıkmayacağı ihtimali kuvvetlenen Yunanistan’la ilgili, avrodan çıkma tartışmalarının büyük olasılıkla alevleneceği bir dönem başkanlığı sırasında.

Ne talih ama!

 

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