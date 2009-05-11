Golf bir erkek hobisi midir?

Puro, nedense daha çok bir erkek eğlencesi/alışkanlığı olarak bilinir. Oysa “meşhur" (celebrity) kadınlar arasında sayısız puro tiryakisi vardır. Hatta kadınlar için özel puro siteleri vardır. Ama “sosyete” sporu olmasından mıdır bilinmez, ziyadesiyle bir erkek sporu/eğlencesi olmasına rağmen golf için bu tür bir yakıştırma hiç yapılmaz.

Size bir soru: Siz hiç golf oynayan bayan gördünüz mü? Televizyonda diyorum, yanlış anlamayın.

GOLF kelimesinin, “Sadece Erkekler İçindir, Kadınlar Giremez” anlamına gelen İngilizce “Gentlemen Only, Ladies Forbidden” kelimelerinin baş harflerinden türediğine dair yakıştırma, hiç de boşuna değildir.

Golf bir açık hava sporu/eğlencesidir. Genelde mesleki kariyerinde “sona” yaklaşmış (yani takati kalmamış), orta yaş ve üstüne hitap eden bir spor ve eğlencedir.

Golf, yüksek tempoda bir enerji ve koşuşturma gerektirmez.

Golf, katiyen bir kardiyo sporu değildir. O da puro gibi aceleye gelmez.

İnsanın hem puro içip, hem de yapabileceği belki de tek spor golftür. O nedenle kendilerine aynı zamanda eğlencedir diyoruz.

Puro gibi golf de kültürü ve özel aksesuarları olan bir hobidir.

Kimse kızmasın ama maalesef bir erkek hobisi.

Golf oynamakta temel amaç çoğu zaman yenmek değildir. Amaç; yürümek, gücünü sadece gerektiği kadar (ya da olduğu kadar) kullanmak ve en önemlisi zihnin, kimi zaman gelişigüzel akan bulanık sularını arındırarak kendine hükmetmeyi öğrenmektir.

Bize göre bir puro tiryakisi kendine hükmetmeyi öğrenmemişse sigara içenden farkı yoktur.

Puro kabalıkla, sertlikle, zorbalıkla katiyen bağdaşmaz.

Onu sigara gibi ziyadesiyle sağlığa zararlı bir alışkanlık haline getirenler, ruhsal dengesini bulmak için nikotinden medet umanlardır.

