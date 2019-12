G20’nin büyüme gündemi

Geçen hafta Cuma günü yapılan G20 toplantısında güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme konusuna özel bir vurgu yapıldı.

Bununla da yetinilmeyip; güçlü,sürdürülebilir ve dengeli büyümeden ne anlaşılması gerektiği konusu toplantı tutanağına geçirildi.



Bu ne demek?

Tutanak;

- Bundan sonra yapılacak uluslararası finansal mimari tartışmalarının zemini olacak.

- Hem ABD’nin, hem de AB’nin uluslararası ekonomi politikalarında ve diplomasisinde referans kaynağı olacak.

- Yeni uluslararası finansal düzende IMF ve Dünya Bankası’nın yeni gözetim ve denetim prosedürüne dayanak teşkil edecek.

Tartışmaları izlemek ve alınana kararları doğru okumak bu nedenle çok önemli.

Daha önce de olduğu gibi, yeniden dizayn edilmeye çalışılan uluslararası finansal mimarinin köşe taşı olacak gelişmeleri T24'ün değerli okuru "ilk anlayan" olsun istedik.



“Eşevreli” orta vadeli bir büyüme politikası

G20’nin temel amacı;

- Eşevreli (coherent) orta vadeli bir büyüme politikasının temel çerçevesini çizmek,

- Üye ülkelerin bu çerçeveye uygun politikalar izlemelerini sağlamak,

- Gelecekte başkalarının büyümesini önleyecek veya tehlikeye atacak politikalar izlemelerinin önüne geçerek, bundan sonra ortaya çıkması muhtemel mali krizlerin önüne geçmek olarak, toplantı tutanağına geçmiş.

Tutanakta; güçlü,sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefine ulaşabilmek için büyüme politikasının temel çerçevesinin;

- Geleceğe dönük olması,

- Beklentileri doğru yönetmeyi hedeflemesi,

- Potansiyel riskleri yönetebilmek için yeterince esnek olması,

- Muhtemel şoklara uyumu kolaylaştırması, gerektiğine vurgu yapılmış.



Güçlü büyüme

Güçlü büyüme;

a) G20 ülkeleri arasındaki mevcut büyüme ve istihdam farklılıklarını mümkün olduğunca çabuk kapatan,

b) Orta vadede potansiyel büyüme oranlarını birbirine yakınlaştıran,

c) Daha etkin yapısal politikalar uygulayarak mevcut kaynakların daha etkin kullanımını sağlamak ve potansiyel büyüme oranını artırmak suretiyle uzun dönemde (oranı) hızlanan, bir büyüme olarak tanımlanmış.



Sürdürülebilir büyüme



Sürdürülebilir büyüme;

a) Orta vadeli potansiyel büyüme oranıyla uyumlu ve böylece uzun dönemli büyümeye temel teşkil eden,

b) Sürdürülebilir kamu finansmanına, fiyat istikrarına ve mali istikrara dayanan,

c) Ekonomik ve finansal şoklara karşı dayanıklı,

d) Esas olarak rekabetçi piyasa güçleri tarafından belirlenmiş,

e) Sosyal ve çevresel politika amaçlarıyla tutarlı, büyüme olarak tanımlanmış.



Dengeli büyüme

Dengeli büyüme;

a) Tüm G20 ülkeleri ve dünya bölgelerine dayanan,

b) Kalıcı ve istikrar bozucu içsel veya dışsal dengesizlikler yaratmayan,

c) Özellikle, uzun dönemde ülkeler arasındaki yaşam standartlarını birbirlerine yakınlaştıran kalkınma amaçlarıyla tutarlı, büyüme olarak tanımlanmış.



Yani

Tutanağa geçirilen tanımlar bundan sonra;

1) Krizden çıkmak için ben kendi büyümeme bakarım, bunun için ne gerekiyorsa yaparım denmeyecek,

2) Yeni krizlerin önüne geçebilmek ve uzun dönemli büyümenin sekteye uğramasını önlemek amacıyla herkes sorumluluğunu bilecek ve krizden sonra da bu tutum devam edecek,

3) G20 ülkeleri arasındaki büyüme ve işsizlik oranları arasındaki farkın kapatılması için herkes üstüne düşeni yapacak,

4) Tedricen artan bir büyüme paterni izlenecek,

5) Enflasyon yaratmayan, mali istikrarı bozmayan büyüme politikaları izlenecek,

6) Büyüme, sağlam kamu finansman kaynaklarına dayanacak ve büyümenin itici gücü devlet müdahalesi değil, rekabetçi piyasa güçleri olacak,anlamına geliyor.



Hülasa;

1) Çin, karşısında bundan böyle sadece ABD’yi değil AB’yi de içine alan daha geniş bir cepheyle mücadele edecek.

2) Gelişmekte olan ülkeler: Siz de kamu açıklarınızı azaltın. Tökezlerseniz başınıza IMF ve Dünya Bankası yukarıdaki çerçevede yeni önlemlerle çökecek!

