G20 Türkiye gündemini de işgal edecek yüzyılımızın en önemli sorunu ne olabilir?

İnsanların savaş, can güvenliği veya daha iyi bir yaşam beklentisiyle ülkelerini terk etmeleri ve bir başka ülkeye yasal olmayan yollarla girmeye çalışmaları, dünya gündeminden düşmez oldu.

Batı dünyası yasa dışı göç sorununda çok rahatsız.

ABD’de cumhuriyetçi başkanlık aday adayı işadamı Donald Trump*, nasıl bir başkanlık yapacağını anlatırken en çok ABD’ye yasa dışı göç sorunu üzerinde duruyor.

“Ülkeye yasal olmayan yollarla girmiş olanları ülkelerine geri göndereceğim. ABD anayasasındaki vatandaşlık tanımını değiştireceğim ve yasal göçe de son vereceğim.” diyor.

Ege’de ve Akdeniz’de gün geçmiyor ki rotası Batı olan bir bot batmasın ve onlarca insan can vermesin.

Dünkü gazetelerde Yunan polisinin Edirne üzerinden kaçak gelenleri botla Meriç’ten geçirip aç susuz Elçili köyüne bıraktıklarına dair haberler vardı.

Doğrusu, bir insanlık dramı haline gelen meseleyle ilgili tartışmalar çok ilginç noktalara uzanmaya başladı.

Kitlesel göç, artık Batı medeniyetini sona erdirebilecek bir tehdit olarak algılanıyor.

Biz ne kadar İslam ile terör bir araya gelmez; “cihat”ı bilimsel ve kültürel bir medeniyet yarışı olarak kabul ediyoruz desek de akıllarda sorun, baş kesen teröristlerle birlikte ilişkilenmiş durumda.

Avrupa ve ABD bu kadar göçü absorbe etme kapasitesine sahip mi?

Avrupa ve ABD içinde göç karşıtı sağ partilerin yükselişe geçmesi ne tür tehlikeler yaratacak?

Olası etnik ve ırk çatışmaları tehlikesi nasıl bertaraf edilecek?Demokratik değerlerden taviz vermeden bu mesele nasıl çözülecek?

AB içinde bazı ülkelerce üye ülke vatandaşlarının serbest dolaşımı dahi sorun olarak görülüyorken, yasa dışı göç AB rüyasının sonunu getirebilir mi?

Malum, Birleşmiş Milletlere göre 2013 yılında 1.3 milyar olan Afrika nüfusu 2050 yılına kadar ikiye katlanarak 2.4 milyara çıkacak.

Sorun büyük ve daha da büyüyecek anlayacağınız.

Evet, Libya, Suriye, Irak, Afganistan, Yemen, Eritre, Etiyopya, Somali, Sudan ve Orta Doğu’nun muhtelif ülkelerinden yoksulluk, baskı ve dinci iç savaş nedeniyle Batı’ya illegal göç, yüzyılımızın en büyük sorunu olmaya ve G20 Türkiye gündemine tepeden girmeye aday görünüyor.

*Vikipedi’ye göre New York'ta dünyaya gelen Trump'ın büyükannesiyle büyükbabası Baden'den ABD'ye göç etmişler.