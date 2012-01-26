Fed'in ne yapacağı önceden biliniyor muydu?



Çarşamba günü Fed başkanı Bernanke’den sürpriz olmayan bir açıklama geldi. Açıklamada özetle Fed’in 2014 yılından önce faiz artırmayacağı söylendi..

Sürpriz olmamasının nedeni, IMF ve Dünya Bankası çok tehlikeli bir döneme giriyoruz diye karamsar raporlar yayımlarken yatırım bankalarının büyük bir iyimserlikle hem emtia piyasalarında, hem de menkul kıymet piyasalarında alım yapmaya başlamasıydı!..

Biz neyi atlıyoruz ve bu nasıl oluyor diye kafa yorarken,piyasalardaki rallinin gerekçesi olan Bernanke’nin açıklaması geldi. Anlaşılan o ki, yatırım bankaları yineFed’in bu yönde bir açıklama yapacağını önceden anlamışlardı!

“Yine” ne demek? diye soranlar olabilir. Bir örnek vereyim ve siz karar verin:

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P ABD’nin notunu 5 Ağustos (2011) Cuma günü düşürdü. Dikkat edin 4 Ağustos Perşembe günü IMKB-100 Endeksi günü %3,24,EuroStoxx 50 Endeksi %3,3, İngiliz FTSE 100 Endeksi ve Alman DAX Endeksi%3,4, Fransız CAC 40 Endeksi 3,9, Brezilya BovespaEndeksi %4 değer kaybıyla kapatmıştı.“Herkes ne oldu da böyle oldu!” derken, ABD’li fonların pozisyon kapamaya başladıklarını öğrenmiştik!

Meğerse ABD’li fonlar ertesi güne hazırlık yapıyormuş.

Portföy yatırım kararlarında ABD ile ilgili her ekonomik veri ve her türlü haber bu kadar dikkate alınırken bu kadarı sizce de tesadüf mü?



