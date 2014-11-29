“Eşinize bir kitap gibi davranın, sıkıcı bölümlerini okumasanız da olur”

50. yaş gününe tebessümle girsin diye bu “yazı”, “bu dünyada renk, nakış, lezzet, ne varsa hepsiyle barışık”, en kıdemli dostum Doğan Akın’a müebbet muhabbetle ithaf olsun...

Yaşam

Bazen tek ihtiyacımız olan bir el ve bizi anlayacak bir yürektir. (Can Yücel)

Unutulmuş ıssız bir köşede rastlanılan bir insan, sıcacık konuşmasıyla insana benliğinin bozuk yollarını, sığınılacak bir köşeciği, zamanı, insanların aptallıklarını, yalancılıklarını unutturabilir. (Gogol)

Anlamaya çalışma! Hayat böyledir işte. Hep o kıyamadıklarımız kıyar bize. (Çehov)

Hayat çocuğa benzer, uyumasını istemiyorsanız onu oyalamanız gerekir. (Voltaire)

Yaşamayı sevenler sabahın şarkılarıyla uyanır, buna karşılık karamsar olanlar uyumaya devam eder. (Puşkin)

Hayat, rüyada bile sonsuzluğa doğru gitmektir. (Browing)

Yaşam bir serüvendir. Hazır bir reçete değil. (Churchill)

Ne geçmişe saplanıp kalacaksın, ne geleceğin düşlerini kuracaksın. Ömür dediğin şu andır onu da hak ettiğin gibi yaşayacaksın. (Can Yücel)

Kadın

Kadın hayatını aşk, tahammül, fedakarlık ve duygusallık teşkil eder. (Balzac)

Hemşirelerin kadın olmasının nedeni, kadınların acıya daha duyarlı ve sabırlı olmalarından ileri gelir. (Balzac)

Kadın bir cam gibi nazik ve kırılgandır; onun direncini ölçmeye kalkmayın, her an kırılabilir. (Cervantes)

Kadının yüreği öyle bir uçurumdur ki, derinliğini ölçmek imkansızdır. (Fontaine)

Kadını güzel yapan Tanrı, sevimli yapansa şeytandır. (Hugo)

Kadınların bize verdiği ilhanla şaheserler yaratıyoruz. (Dumas)

Erkeğin gözyaşı zayıflığını, kadınınki ise kurnazlığını gösterir. (İtalyan sözü)

Kıskançlık eğer yanıcılık özelliği taşısaydı, dünyada hiçbir yakıta ihtiyaç kalmazdı. (Yugoslav atasözü)

Arkalarına bakmadıkları halde görebilen varlıklar, kuşlar ve kadınlardır. (Fransız sözü)

Kadın, yaşını doğum tarihinden itibaren değil, evlendikten sonra hesaplar. (Lodge)

İki çeşit kadın vardır: birisiyle zengin, diğeriyle fakir olursun. (Arap sözü)

Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler. (Türk sözü)

Erkek

Erkekler kadınları anlamaya çalışır, ama sadece onlarla evlenmeyi başarabilirler. (Baker)

Her erkek damat olabilir ama adam asla! (Yunan sözü)

Kadınlar çocukları erkeklerden daha iyi anlarlar. Aslında erkeklerin hepsi de birer çocuktur. (Nietzsche)

Devletler ve kocalar yanıldıklarını hiçbir zaman kabul etmezler. (Balzac)

Aşk

Önemli olan aşık olduğun değil, aşık olmaktır. (Çehov)

Aşk geldiğinde kimse görmez, ama gidince herkes görür. (Kocher)

Gerçek aşk ateş gibidir. Bir anda bütün duygularımızı harekete geçirir. (Rousseau)

Aşk güçlü bir ordu gibidir. Bir anda kalbine, beynine ve bedenine saldırır. (Voltaire)

Evlilik

Yaşamın iki trajedisi vardır. Birincisi istediğimizi elde edememek, diğeri ise istemediğimizi elde etmek. (Watson)

Aşk evliliğin sabahıysa, evlilik aşkın akşamıdır. (Balzac)

Evliliğin sessiz ve sakin sürmesi için ya koca sağır ya da kadın dilsiz olmalı. (Cervantes)

Evlilik kuşatılan kente benzer. İçindekiler dışarı çıkmaya, dışındakiler içeri girmeye çalışırlar. (Franklin)

Evlilik badem içine benzer, yemeden acı mı, tatlı mı bilinmez. (Fontaine)

Evliliğin üç haftası tanışmak, üç ayı sevişmek, üç yılı kavga etmek, otuz yılı da katlanmaktan ibarettir. (Taine)

Eşinize bir kitap gibi davranın, sıkıcı bölümlerini okumasanız da olur. (Wallece)

Sokrat’a” Evlilik mi yoksa bekarlık mı daha iyi”, diye sorduklarında her ikisinde de pişmanlık duyarsınız demiş.