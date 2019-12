Dünya puro turu yolcularının dikkatine

“Duyuların hazzını beslemeye kendimi adamak hayatım boyunca en önemli önceliğim oldu.”

8 Nisan tarihinde Tempo24’te “Casanova’dan İyi Fikir” başlıklı haberde okuduğumuz Casanova’ya ait bu cümle yazımıza esin kaynağı oldu.

Şahsen bir purosever gezgin olarak ülkemizde Dünya – Puro Turu isimli bir organizasyon olsun çok isterdik. Esasen sadece Karayipler’i kapsayacak bir tura da razıyız. Şöyle biraz rom içsek, “başka bir dünya mümkün” diyen insanların izini sürsek ve bulundukları mekanları ziyaret etsek, sonra akşam olsa, kırmızı eteklerinin ucunu tutarak salsa yapan genç latin kızları izlerken müstesna puroları üflesek... Fena mı olurdu?

Afrika

Dış sargılık olacak tütün fidanı genelde güneşe doğrudan maruz kalmadan yetişir. Amaç; olabildiğince ince, damarsız ve geniş yaprak elde etmektir. Bu nedenle tarlanın üzeri, güneş ışınlarını süzmek üzere çok geniş bir tülbentle kapatılır.

Afrika’da Kamerun ve Orta Afrika’da Sumatra tütünü tohumları kullanılarak zengin tat ve kokuya sahip koyu kahverengi bir tür dış sargılık üretilir. Bu tür dış sargılık puro dünyasında Camerun olarak bilinir. Ancak bu iki ülkede dış sargılık üretilen tarlaların üzeri sözünü ettiğimiz tülbentle kapatılmaz. Yapraklar doğrudan güneş ışınlarına maruz kalır. Buna rağmen çok ince damarlı, geniş ve ince yaprak yetişir. Toprak öyle bereketlidir ki gübreleme dahi yapılmaz. Biraz safari ve uçsuz bucaksız bir çöl ufkunda yerini gökyüzü elmaslarının pırıltısına bırakmak üzere batan kızıl güneşi seyrederken, bir bardak şiraz eşliğinde Camerun’la sarılmış bir robusto üflemeye kim itiraz edebilir ?

Asya

Depremleri ve tusunamileriyle bildiğimiz Sumatra’dayız. Sumatra adası Filipinler’in çok ünlü bir puro tütünü adasıdır. Burada, daha çok hafif içimli ve iç dolgu yapımında kullanılan puro tütünü yetişir. Bu tütünler daha çok makine yapımı purolarda kullanılır.

Karayipler



Puronun ve puro tütününün tartışmasız bir numaralı ülkesi Küba’dır. Adanın batı kısmında Pinar del Rio eyaletinin Vuelta Abajo bölgesi puro tütününün cennetidir.

Dominik Cumhuriyeti, Küba’dan sonra dünyanın en iyi tütün yetişen ikinci ülkesidir. Çünkü devrim sonrasında Küba’dan göç eden puro emekçilerinin birçoğu bu ülkeye yerleşmiştir. Adanın en iyi tütünü, kuzeyinde yer alan Santiago civarında yetişir.

Karayipler’in bir başka ülkesinde, Jamaika’dayız. Kışın çok fazla fırtına alması nedeniyle puro dünyasında artık pek anılmaz olsa da reggy müziğin babasının memleketi olan Jamaika da bir puro ülkesidir.

Dominik Cumhuriyeti’nin hemen doğusunda olan bir başka küçük ada ülkesi olan Porto Riko’dayız. Esmer mavi gözlü kızların ülkesi, Zengin Liman’da. Büyük Antiller’in küçük adası bu ülkede de dış sargılık doğrudan güneş altında yetişir. İlginçtir Porto Riko tütünü çok iyi yanar.

Düşünün Karayipler'i ziyaret etmişsiniz, bembeyaz kumsal, dalgaları kıyıya usulca uzanan masmavi bir deniz, tropik meyveler, deniz mahsulleri, rom, salsa, puro... Ne dersiniz ?

Orta Amerika



Volkanlar ve tropik yağmurlar ülkesi Kosta Rika’dayız. 112 yanardağı olan bu ülkede çok değişik hayvanlar yaşar. Adeta bir cennet bahçesi olan Kosta Rika’da çok geniş yapraklı maduro tipi dış sargılık yetişir.

Honduras’ta Copaneco bölgesindeyiz. Küba ve Connecticut tohumları kullanılarak premium puro tütünü üretilen Danlı’da ve Jamastrian vadisinde yemyeşil fidanların arasında olduğunuz hayal edin. Yüzünüze ligero ve seco yapraklar değiyor. Bir not: Jamastrian vadisi Pinar del Rio’ya benzetilir. Mıhlama yapılmaz, ama Doğu Karadeniz kadar yemyeşildir.

Şimdi de Meksika’da, Veracruz’un güneybatı tarafında San Andreas Vadisi'ndeyiz. Burası da volkanları ve büyük gölleriyle meşhurdur. Volkanik bir gölde taş kaydırmayı mı hayal ettiniz? Bu bölgede daha çok iç dolgu ve dış sargılıkta kullanılan tütün yetişir.

Nikaragua da çok önemli bir puro ülkesidir. Esteli’deyiz. Çok zengin baharat tadı içeren ağır içimli puroların tütünleri genelde bu bölgede yetişir. Danlı, Jalapa vadisine çok yakındır. Puro dünyasında bu vadinin tütünü pek makbuldür. Aklınıza Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) mi geldi? Bir ellerinde kaleşnikoflarıyla yüzleri kırmızı mendillerle kapalı Sandinist kızlar, Daniel Ortege falan ...

Güney Amerika

Küba’yı saymazsak Brezilya, muhtelemelen dünyanın en eski puro içilen ülkesidir. Brezilya’nın Bahia bölgesinde çok zengin kokulu ve doğal bir tada sahip kaliteli maduro (koyu kahve) ve oscura (siyaha yakın koyu kahverengi) dış sargılık üretilir. Ne diyelim bir Fenerbahçeli olarak heyecanlandık. Maduroya Alex, oscuroya Roberto Carlos diyebilirsiniz. Neyse, Rio diyelim ve teferruata girmeyelim.

Kolombiya daha çok sigara tütünü yetiştiren bir Latin Amerika ülkesidir, ancak Carmen, Ovjas, Zambrano’da çok kaliteli iç dolgu tütünü de yetişir.

30 adet volkanı ve El Nino’su ile meşhur Ekvator’a geldik. Dünyanın en ortasındayız. Harita metod defterlerimizin arka yüzündeki o geniş çemberin üzerinde. Ekvator’da Connecticut ve Sumatra tohumlarıyla çok kaliteli iç dolgu ve dış sargılık tütünü yetişir. Dominik versiyonu Hoyo de Monterrey’in (Küba’da yetişeni orjinal) Dark Sumatra serisinda kullanılan siyaha yakın dış sargılık bu bölgenin tütünüdür. Rugan ayakkabı derisi gibi siyah ve parlak bu puroyu içmek çok dikkat çeker. İlginçtir, Ekvator’da tütün fidanının uzunluğu 3 metreye kadar ulaşır.

Peru’da da çok iyi içi dolgu yetişir. Özel bir not: Peru’da And’ların doğusunda yağmur ormanların bölgesine "Selva" denir. Amazon ormanlarını besleyen nehirler buralardan geçer. Son zamanlarda değişik harman denemelerinde genelde Peru tütününün iç dolgu olarak kullanıldığını okuyoruz.

Şimdi de Huga Chavez’in ülkesindeyiz. Bush’a "aptal adam" diyen kırmızı tişörtlü adamın ülkesinde. Venezuela da esasen Kolombiya gibi bir sigara tütünü üreticisidir. Ancak burada da gayet kaliteli premium iç dolgu tütünü yetişir.

Kuzey Amerika

ABD’de Cennecticut Nehri Vadisi puro tütününün bir başka cennet bölgesidir. Küba tohumları kullanılarak gölgede yetişen fidanlardan çok ince ve pürüzsüz açık renk dış sargılık yetişir. Burada da Ekvator gibi fidanlar 3 metreye kadar çıkar. İnce damarlı, ki bu dış sargılıkta çok aranan bir özelliktir, kadifemsi yüzey, sarıya kaçan açık kahve rengi ve zengin aroması ile Connecticut, çok kıymetli bir dış sargılık tütünüdür. Obama dolmuşuna binmeyelim. Bence Latin Amerika’dan sonra buraya gitmeye gerek yok. Laf zaten uzadı, yolu da uzatmayalım...

Her şeye rağmen hayal kurmak güzel. Sizi bilemem, ama ben bu akşamı Dominik, Peru ve Nikaragua tütünlerinin harmanından oluşan bir Onyx Reserve ile bitireceğim.