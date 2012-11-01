Bazı AB ülkelerindeki işsizlik oranları ürkütücü boyutlara ulaştı

Dün, Avrupa Birliği (AB) istatistik ofisi “Eurostat” AB ve Avrup Para Bölgesi (APB) Eylül ayı işsizlik rakamlarını yayımladı.

Açıklanan rakamlara göre, 17 üyeli APB’de Ağustos ayında yüzde 11.5 olan işsizlik oranı Eylül ayında yüzde 11.6’a çıkmış. 27 üyeli AB’de işsizlik oranı ise yüzde 10.6’da kalmış.

Hem AB, hem de APB’de işsizlik oranlarında, 2011 yılının Eylül ayına göre ciddi artışlar var. 2011 yılının Eylül ayında APB’de işsizlik oranı yüzde 10.3, AB’de ise yüzde 9.8’di.

Rakamların mevsimsel etkilerden arındırılmış olduğunu hatırlatalım.

Eurostat AB’de 25.75 milyon, APB’deyse 18.49 milyon işsiz olduğunu tahmin ediyor. Ağustos ayına göre AB’de işsiz sayısı 169.000 kişi, APB’deyse 146.000 kişi artmış,

Geçen yılın Eylül ayına göre AB’de işsiz sayısı 2.14 milyon kişi, APB’deyse 2.174 milyon kişi artmış.

En düşük işsizlik oranına sahip ülke, yüzde 4.4 ile Avusturya. Daha sonra Lüksemburg (yüzde 5.2), Almanya (yüzde 5.4) ve Hollanda (yüzde 5.4) geliyor.

En yüksek işsizlik oranına sahip ülke yüzde 25.8 ile İspanya. Onu Yunanistan izliyor (yüzde 25.1)

Geçen yılın Eylül ayıyla kıyaslandığında işsizlik oranı AB’ye üye 20 ülkede yükselmiş, 7 ülkedeyse düşmüş.

2011 Ağustos – 2012 Ağustos arasında işsizlik oranında en hızlı düşüş yaşanan ülkeler sırasıyla Litvanya, Estonya ve Letonya. (Baltık ülkeleri ne yaparak işsizlik oranlarını düşürdü? Güzel bir soru.)

2011 Temmuz – 2012 Temmuz itibariyle işsizlik oranında en yüksek artışın yaşandığı ülke Yunanistan. Oran, yüzde 17.8’den yüzde 25.1’e çıkmış. Onu, G. Kıbrıs izliyor. G.Kıbrıs’ta bu tarihler arasında işsizlik oranı yüzde 8.5’ten yüzde 12.2’ye çıkmış. Bu iki ülkeyi İspanya ve Portekiz izliyor.

Geçen yılın Eylül ayına göre bu yılın Eylül ayında APB’de işsizlik oranı yüzde 10.1’den yüzde 11.5’e çıkmış. AB’deyse yüzde 9.7’den yüzde 10.6’ye çıkmış.

Aynı dönemde APB’de kadın işsizlik oranı yüzde 10.6’dan yüzde 11.8’e çıkmış. AB’deyse yüzde 9.9’dan yüzde 10.7’ye çıkmış.

2012 yılı itibariyle AB’de 25 yaşın altında 5.520 milyon işsiz genç var. Bunların 3.493 milyonu APB’de. Geçen yılın Eylül ayına göre APB’de genç işsiz sayısı 275.000 artmış, AB’deyse 164.000 artmış.

APB’de genç işsizlik oranı yüzde 23.3, AB’deyse yüzde 22.8. Genç işsizlik oranının en düşük olduğu ülkeler sırasıyla Almanya ( yüzde 8.0), Hollanda (yüzde 9.7), Avusturya (yüzde 9.9).

Genç işsizliğinin en yüksek olduğu ülke Yunanistan. Oran, yüzde 55.6. Onu İspanya izliyor. İspanya’da genç işsizlik oranı yüzde 54.2.

Eylül ayı itibariyle ABD’de işsizlik oranı yüzde 7.8, Japonya’da yüzde 4.2. Açıklanan son veri olanTemmuz ayı itibariyle Türkiye’de (mevsimsel etkilerden arındırılmamış) işsizlik oranı yüzde 8.4, genç işsizlik oranıysa yüzde 16.3.