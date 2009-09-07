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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

07 Eylül 2009

Ayartma sanatı ve puro imajı

Bayanların gözünde Hollywood’un en seksi aktörleri kim desem, aklınıza hangi ünlü simalar gelir ?

Kadınların gözünde Hollywood’un en seksi aktörleri kim desem, aklınıza hangi ünlü simalar gelir?

Clint Eastwood, Tom Cruise, George Clooney, Jack Nickholson...

Eklenecek isimler vardır elbette...

Peki bunların aktörlük dışında ortak özellikleri, nedir diye sorsam?

“Bir puro köşesinde olduğumuza göre, heralde puro içmektir!" demek geçiyordur içinizden, değil mi ?

Korkmayın! Doğru tahmin ettiniz.

Puro, yıllardır Hollywood filmlerinde seks ve baştan çıkarma aracı olarak kullanıldı. Hatta kimi zaman Beyaz Saray’da!

Hem de gizemli ve çekici bakışlara sahip bu dört adamın ağzında...

Mertliğin, kudretin ve prestijin sembolü olarak...

Mesafeli, ama davetkâr; umutlandıran, ama ulaşılamayan; sert bakan, ama gözleriyle gülümseyen bu dört adamın, kadınları ziyadesiyle ayartan keskin bakışlarında...

Örnek mi ?

Alın “The Last Detail”i, The Good, Bad and Ugly”yi, “Oceans 13”ü, James Bond 007”yi, “Casino”yu...

Peki puro gerçekten mertliğin, kudretin ve prestijin sembolü mü?

Hayır!

Puro ne kudretin, ne prestijin, ne statütünün, ne zenginliğin, ne de mertliğin sembolüdür...

Bir zamanlar bir Kültür bakanımız vardı, hani şu uyanıkken puro içen...

O simaya ne kattı sizce puro? Ya da ne katabilir? Şimdiki de şarap bardağını gizlerken yakalandı ama onu geçelim.

Olanı ne gizleyebilir ki !..

Duman uçar, gerçek kalır.

Gerçek aynada gördüğünüzdür.

Ve onu en çabuk kadınlar kavrar.

Ağzınızdaki Cohiba “Behike” de olsa, Gurkha “His Majesty’s Reserve” de olsa, “Black Dragon” da olsa...

O nedenle karizma yapacağım diye sakın purodan medet ummayın...

Kadınlar yutmaz.

Bizden söylemesi.

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