Asya’nın başarısı tesadüf mü?

Dünkü yazımda “AB liderleri dünyayı G7 sandılar ve gelişmelere ayak uydurmadılar!” ara başlıklı bir paragraf vardı. Önceki yazılarıma da referans veren bazı dostlar Asya’yı pozitif, Avrupa Birliğini ise (İskandinav ülkeleri hariç) negatif anlamda abarttığım kanaatinde.

Lafı uzatmadan yazının başlığını size PISA (Programme for International Student Assessment), yani Uluslar Arası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı sonuçlarıyla açıklayacağım. PISA hakkında Milli eğitim Bakanlığı internet sitesinde yapılan açıklama aşağıdaki gibi:

“Uluslar Arası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı OECD ülkelerindeki 15 yaş grubu öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda, katılacakları günümüz bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri durumlar karşısında ne ölçüde hazırlıklı yetiştirildiklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçülmeye çalışılan nitelik, öğrencilerin okulda müfredat kapsamında ele alına konuları ne dereceye kadar öğrendikleri değil, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanabilme yeteneği, öğrencilerin düşüncelerini analiz edebilme, akıl yürütme ve okulda öğrendikleri fen ve matematik kavramlarını kullanarak etkin bir iletişim kurma becerisine sahip olup olmadıklarıdır.”

Her üç yılda bir yapılan PISA sınavı okuma, matematik ve fen olmak üzere 3 ana başlıkta yapılıyor ve not sıralaması yine bu başlıklar itibariyle yapılıyor. En son sınav 2009 yılında yapıldı. İşte size ilk 5:

PISA 2009 İLK BEŞ OKUMA MATEMATİK FEN Şangay – Çin: 556 600 575 Kore 539 546 538 Finlandiya 536 541 554 Hong Kong – Çin 533 555 549 Singapur 526 562 542 OECD Ortalaması 493 496 501

Biliyorum çok güçlü bir ülke gibi masaya vurmamız ve ses getirmemiz gereken bir gündeyiz. Ama maalesef ülkemiz üç konuda da OECD ortalamasının çok altında. Sıralama olarak da ilk 30’da dahi değil. PISA 2003 ve 2006 sonuçlarına göreyse durum daha da vahim: Türkiye, PISA 2003'de olduğu gibi, fen bilimleri ve matematikte OECD ülkeleri arasında sondan ikinci sırada.

2006 sonuçlarında sıralama şöyleydi: Finlandiya, Estonya, Hong Kong – Çin, Kanada, Macao – Çin ve Kore.

PISA 2003 sonuçlarına göre Matematik alanında en yüksek başarı puanına sahip ülke 550 puanla Hong Kong-Çin'dir. Bunu Finlandiya, Kore, Hollanda ve Lihtenştayn izlemektedir. Fen Bilimleri alanında ülkeler arasında en yüksek başarı puanına sahip ülke 548 puanla Finlandiya'dır. Japonya, Hong-Kong Çin, Kore, Lihtenştayn ve Avustralya sıralamada bu ülkeyi takip etmektedir. Problem Çözme alanında Kore en üst sırada yer almakta, Hong Kong-Çin, Finlandiya, Japonya, Yeni Zelanda sıralamada bu ülkeyi takip etmektedir. Okuma alanında ülkeler arasında en yüksek başarı puanına sahip ülke 543 puanla Finlandiya'dır. Kore, Kanada, Avustralya, Lihtenştayn sıralamada bu ülkeyi takip etmektedir.

Bilmiyorum siz de PISA sonuçlarına bakarak dünyada güç dengesinin neden doğuya doğru kaydığıyla ilgili bir hükme varabildiniz mi?