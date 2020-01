ABD başkanlık seçiminde Obama neden bir adım öne geçti?

Soru şu: Size göre bügün için ABD’nin karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?

Reuters’in tek soruluk bu anketine katılan Amerikalıların yüzde 47’si “genel olarak ekonomi”, yüzde 27’si “işsizlik/iş bulamamak”, yüzde 4’ü “sağlık hizmetleri”, yüzde 3’üyse “eğitim/çevre” cevabını vermiş.

Yani, dünyanın en zengin ülkesinde de temel sorun ekonomi.

Obama’nın başkanlık mesaisinin dış politikadan ziyade, ekonomiye odaklandığını tespit edelim. Cuma günü gelen iyi istihdam verileri bu anlamda Obama’nın şansını artırdı diyebiliriz. Malum, ABD özel tüketim harcamalarıyla büyüyen bir ekonomi. Nisan ayından bu yana gözlenen ve son iki aydır belirginleşen istihdam oranındaki artış, özelikle perakende sektöründen kaynaklanıyor. Konut sektöründe de bir toparlanma var. Bu anlamda Amerika halkının para harcamaya başlamasi iyiye işaret ve ekonominin toparlanmakta olduğu algısı, Romney’in seçim arefesinde kararsızlar üzerindeki etkisini azaltacak bir gelişme.

New York’un komşusu ve Sandy kasırgasında en az sekiz can veren New Jersey eyaletinin valisi olan Chris Christie cumhuriyetçidir ve Romney taraftarıdır. Ancak, Sandy kasırgası sırasındaki tutumu ve New Jersey’in “Doğal Afet Bölgesi” ilan edilmesi için yaptığı katkı nedeniyle Başkan Obama’yı övgü dolu sözlerle takdir ettiğini vurgulayalım. Sözleri aynen şöyle:

“Şunu söylemek zorundayım ki, yönetim, başkanının bizatihi kendisi, FEMA (federal düzeyde doğal afet yönetim merkezi) yöneticisi Craig Fugate şu ana kadar bizim için olağanüstü gayret gösterdiler. Onlarla büyük bir işbirliği içindeydik. Başkana şahsen, şahsi mesaisi için müteşekkirim.”

Obama da aynı centilmenlikle cevaben, “New Jersey halkı Christie’nin, halkın kasırgadan kurtulup normal hayata dönmesi için tüm kalbiyle ve ruhuyla çalıştığını takdir edecektir.” dedi.

Obama, daha çok cumhuriyetçi olan New Jersey halkının da takdirini kazanarak Sandy kasırgasından başarıyla çıktı. ABD başkanlık makamının gerektirdiği liderlik özelliklerine sahip olduğunu gösterdi.

Malum, Romney sık sık Obama için, ABD gibi büyük bir ülkeye liderlik yapacak vasıfta değildir diyordu. Seçim arefesinde Romney’in bu eleştirisinin de etkileyici ve inandırıcı olmayacağını söyleyebiliriz.

Önceki gün Romney Florida’da bir konuşma yaptı. Söylediği şuydu:

“Gerçek değişim için, şimdi büyük olma zamanı, büyük değişim zamanı. Ben sadece değişimden söz etmiş bir başkan olmayacağım; değişimi yönetmek ve gerçekleştirmek için planım var.”

Obama’ysa Visconsin’de yaptığı konuşmada Romney’e şöyle cevap verdi:

“Size şunu söyleyeyim Visconsin: Romney, değişim için destek istiyor. Biz, değişimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Şundan eminiz ki, Romney’in vaatleri değişim değildir. Büyük bankalara tekrar eski güçlerini vermek mi gerçek değişim? Milyonlarca insanı sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmak mı gerçek değişim? Zenginler için bir daha 5 trilyon dolarlık vergi avantajı mı gerçek değişim? Böyle bir değişimi istemiyoruz.”

Obama’nın 2008 yılında seçim kampanyasındaki ana sloganı da “değişim”di. Obama değişim için söz vererek ve "evet yapabiliriz" diyerek başkan olmuştu. Romney de son haftaya aynı temayı kullanarak giriyor.

Bugüne kadarki ekran düellolarını izleyenlerin genelde Romney’in Obama’dan hangi konuda farklı olduğunu tam olarak anlayamadıklarını söylediklerine şahit olsuk. Bu anlamda Romney’in “değişim” teması çok etkileyci değil. Dahası da var: Obama, Romney’in söylediklerinin gerçek değişim olmadığını, tersine 2008 krizine ve sonrasındaki resesyona yol açan Bush dönemi politikalarına geri dönmek anlamına geldiğini söyleyerek, değişim iddiasını politik olarak gayet güzel alt edebiliyor.

Sanırım şu saptamayı yapabiliriz: Kırsal kesimde Romney’den daha az popüler olan Obama son günlerde daha çok orta direğe çalışıyor. Şehirlerde Obama’dan daha az popüler olan Romney ise daha çok zenginlere çalışıyor.

Obama’nın, 2008 yılındaki başkanlık seçimi öncesindeki konuşmalarında pek rastlanmayan bir konuya yaptığı vurguya da değinmekte fayda var. Obama, son dönemdeki konuşmalarında sık sık “iklim değişikliği yer küremiz için tehdittir diyerek, temiz teknoloji ve temiz enerji sektörü,” vurgusu yapıyor. Bu konuda New York Belediye Başkanı Bloomberg’ten de ciddi bir övgü aldığını belirtelim.

Seçim 6 Kasım Salı günü yapılacak. Bakalım, geçen 4 yıl içinde gündeminin, Wall Street ve sağlık reformlarını engellemek için milyonlarca dolar harcayan statüko koruyucularıyla mücadeleyle geçtiğini söyleyen ve yarım bıraktığı işleri bitirmek için bir dönem daha yetki isteyen Obama tekrar seçilmeyi başarabilecek mi?