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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

26 Eylül 2011

ABD, Almanya ve Fransa’da erken seçim neden gerekli?

IMF – Dünya Bankası yıllık toplantısında 187 üyeli IMF’in başkanı Lagarde...


Dünya Bankası (IMF) yıllık toplantısında 187 üyeli IMF’in başkanı Lagarde şunları söyledi: “Dünya ekonomisi yeni bir tehlikeli aşamada. Riskler artıyor. Sorunlar ekonomik, ancak çözümler politik. Sorunların ne olduğunu teşhisle ilgili bir problem yok. Dünyanın çok güçlü liderliğe ihtiyacı var. Eksik olan kolektif liderlik.”
Lagarde, 22 Eylül günü çıktığı BBC televizyonundaysa şu üç tema üzerinde durdu: Zayıf küresel ekonomik görünüm, iyileşmeyi güvence altına alan politikalar ve güçlü liderlik ihtiyacı.
Devamla şunları söyledi: “Dünya ekonomisi yavaşladı. İşsizlik artıyor ve daha fazla insan yoksullaşıyor. Kapsamlı çözüm için senkronize liderliğe ihtiyaç var.  G-20’de ortak ruhu canlandırmamız lazım.  Bu çerçevede 4R lazım.”

4 R nedir?

1)Repair (onar):   Gelişmiş ülkeler mali konsolidasyonlar yoluyla borç yüklerini kontrol altına almalı.
2)Reform: İlerleme kaydedilmesine rağmen finansal sektör reformuna ihtiyaç var.
3)Rebalance (yeniden dengele): Güçlü, istikrarlı ve dengeli küresel büyümeyi sağlamak üzere;  gelişmiş ülkelerde kamu sektöründen özel sektöre, yükselen piyasa ekonomilerindeyse dış talepten iç talebe doğru kaymayı sağlayıcı politik aksiyonlar alınmalı.  
4)Rebuild (yeniden inşa et): Düşük gelirli ülkeler krizi çok zarar görmeden atlatıyorlar; ancak bu ülkelerin de gelecek fırtınalara karşı kendilerini koruyucu siyasi tamponlara ihtiyaçları var.

IMF başkanının bu söyleminden sonra bakın G20 nasıl bir metin yayımladı?

Hemen ertesi gün yani 23 Eylül’de G20’den gelen cevabi metnin özeti şöyle:   
G20 Bakanları ve Merkez Bankası başkanları olarak güçlü ve koordine olma taahhüdümüz devam ediyor. Finansal istikrarın devamı, güvenin sağlanması ve büyümenin desteklenmesi için güçlü aksiyonlar alıyoruz.  ABD büyümeyi güçlendirmek ve istihdamı artırmak için çok önemli bir paket açıkladı. Japonya aynı amaçla çok ciddi bir paket hazırladı. AB gerekeni yapıyor.
Yani?
Zaten güçlü liderlik var ve G20’ye akıl verme!
Şimdi size bir soru: Lagerde haklı bir muhalefet lideri, G20 küresel hükümetimiz ve dünya ekonomisi de bu haldeyse ne yapmak lazım? 
Bence erken seçim.


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