AB işsizlik verileri açıklandı: Yunanistan ve İspanya’da her 2 gençten 1’i işsiz

Avrupa Birliği’nin (AB) en sıcak gündemi “mali disiplin mi, büyüme mi” tartışması. Bu tartışmayı son üç yazımızda özetlemeye çalıştık. AB genelinde ırkçılığın arttığı, Müslüman çocukların okullara kabulünde ve gençlerin iş görüşmelerinde ayrımcılıkla karşılaştıkları yazılıp çizildi.

Açıkça görülüyor ki, AB genelinde bir içe kapanma var. Seçim konuşmalarında Sarkozy AB bütçesine yaptıkları katkıyı azaltacağını; kamu ihalelerinde yabancı rekabetine karşı yerli şirketleri koruyacağını söyledi.

Kamusal alanda başörtüsü ve türbanın yasaklanmasıyla ilgili Sarkozy görüşüne Hollande’dan da destek geldi.

Dün, AB’nin istatistik ofisi Eurostat istihdam verilerini açıkladı. Olup biteni daha net görmemize neden olan veriler aşağıdaki gibi:

2012 yılının Mart ayı itibariyle AB’ye üye 27 ülkede mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,2. Avro bölgesinde ise oran biraz daha yüksek, yüzde 10,9.

Şubat ayında 17 üyeli avro bölgesinde işsizlik oranı yüzde 10,8’di. Mart ayında binde 1 oranında bir artış var. 2011 yılının Mart ayında oran yüzde 9,9’du. Bir yıl içindeki artış oranı yüzde 1.

2011 yılının Mart ayında AB genelinde işsizlik oranı yüzde 9,4’tü. Bir yıl içinde AB genelinde işsizlik oranında binde 8’lik bir artış var.

AB genelinde en düşük işsizlik oranına sahip ülke yüzde 4 ile Avusturya. Onu yüzde 5 ile Hollanda, yüzde 5,2 ile Lüksemburg, yüzde 5,6 ile Almanya izliyor.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 24,1 ile İspanya’da. Sonra Yunanistan geliyor.

2011 yılının Mart ayına göre işsizlik oranı azalan 8 ülke var. İşsizlik oranında en hızlı düşüş yaşanan ülkeler, sırasıyla Litvanya, Letonya ve Estonya. Yani Baltık ülkeleri.

AB genelinde 19 ülkede işsizlik oranında artış var. En hızlı artış olan ülkeler Yunanistan, İspanya ve Güney Kıbrıs.

AB genelinde kadınlardaki işsizlik oranındaki artış, erkeklerdekinden daha fazla.

AB genelinde genç işsizlik oranı da yüzde 22,6.

Yunanistan’da genç işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 52,1, İspanya’da, yüzde 51,1, İrlanda’da ise yüzde 30,3.

Yani krizin en yoğun yaşandığı Yunanistan ve İspanya’da her 2 gençten birisi işsiz!..