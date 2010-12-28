AB ekonomisinin en gizli sırrı!

Avrupa Birliği (AB) muktesebatına göre Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) tanımında aşağıdaki kriterler dikkate alınıyor:
|
KOBİ Türü
|
Çalışan Sayısı
|
Satış Hasılatı
|
Veya
Aktif Toplamı
|
Orta Boy İşletme
|
< 250
|
≤ € 50 Milyon
≤ € 43 Milyon
|
Küçük Boy İşletme
|
< 50
|
≤ € 10 Milyon
≤ € 10 Milyon
|
Mikro İşletme
|
< 10
|
≤ € 2 Milyon
≤ € 2 Milyon
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Topluluk politikalarından yararlanmak için yapılan başvurularda bu kriterlere bakılıyor. Örneğin bir işletme Yapısal Fonlardan veya AR-GE Fonlarından yararlanmak için AB Komisyon’una başvurdu. Bu işletmenin önce çalışan sayısına bakılıyor. Şayet çalışan sayısıyla ilgili kritere uyulmuşsa,bu kez satış hasılatı veya aktif toplamı kriterlerine bakılıyor. Satış hasılatı veya aktif toplamı kriterlerinden sadece birisine uyulması yeterli.
Şimdi dikkat: Kapitalizm deyince aklınıza hep dev şirketler ve gözü dönmüş iş adamları geliyor değil mi? Peki gerçek böyle mi?
Mikro,küçük ve orta boy işletmeler AB için ekonomik ve sosyal olarak çok önemli; çünkü AB içinde tüm işletmelerin %99’u KOBİ. Yani AB’ye üye ülkelerde kurulu işletmelerin %99’u bu 3 kategoriden birisine giriyor. 2009 yılı itibariyle toplam istihdamın üçte ikisini KOBİ’ler sağlıyor. AB bünyesinde yaratılan katma değerin %50’sini yine KOBİ’ler üretiyor.
İşte AB’nin en büyük sırrı: AB içinde her 10 KOBİ’den 9’u mikro işletme. AB ekonomisinde büyümenin ve istihdamın bel kemiği olan bu işletmelerin ortalama çalışan sayısı 2.
Evet yanlış duymadınız 2 (iki).
İnanmayan AB’nin aşağıdaki sitesine bakar:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/index_en.htm
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