T24 LogoT24 Logo

Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

28 Aralık 2010

AB ekonomisinin en gizli sırrı!

Avrupa Birliği (AB) muktesebatına göre Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) tanımında...

Avrupa Birliği (AB) muktesebatına göre Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) tanımında aşağıdaki kriterler dikkate alınıyor: 

KOBİ Türü

Çalışan Sayısı

Satış Hasılatı

Veya

Aktif Toplamı

Orta Boy İşletme

< 250

≤ € 50 Milyon

≤ € 43 Milyon

Küçük Boy İşletme

< 50

≤ € 10 Milyon

≤ € 10 Milyon

Mikro İşletme

< 10

≤ € 2 Milyon

≤ € 2 Milyon


 

 


 
Topluluk politikalarından yararlanmak için yapılan başvurularda bu kriterlere bakılıyor. Örneğin bir işletme Yapısal Fonlardan veya AR-GE Fonlarından yararlanmak için AB Komisyon’una başvurdu. Bu işletmenin önce çalışan sayısına bakılıyor. Şayet çalışan sayısıyla ilgili kritere uyulmuşsa,bu kez satış hasılatı veya aktif toplamı kriterlerine bakılıyor. Satış hasılatı veya aktif toplamı kriterlerinden sadece birisine uyulması yeterli. 
Şimdi dikkat: Kapitalizm deyince aklınıza hep dev şirketler ve gözü dönmüş iş adamları geliyor değil mi? Peki gerçek böyle mi? 
Mikro,küçük ve orta boy işletmeler AB için ekonomik ve sosyal olarak çok önemli; çünkü AB içinde tüm işletmelerin %99’u KOBİ. Yani AB’ye üye ülkelerde kurulu işletmelerin %99’u bu 3 kategoriden birisine giriyor. 2009 yılı itibariyle toplam istihdamın üçte ikisini  KOBİ’ler sağlıyor. AB bünyesinde yaratılan katma değerin %50’sini yine KOBİ’ler üretiyor. 

İşte AB’nin en büyük sırrı: AB içinde her 10 KOBİ’den 9’u mikro işletme. AB ekonomisinde büyümenin ve istihdamın bel kemiği olan bu işletmelerin ortalama çalışan sayısı 2. 
Evet yanlış duymadınız 2 (iki).
İnanmayan AB’nin aşağıdaki sitesine bakar:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/index_en.htm 
T24 okuyun, dünyanız değişsin...

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Yazarın Diğer Yazıları

2015 ve T24’e veda yazısı

2016; insanlığa, ülkemize, T24 okuruna, yazarına, çalışanına ve T24’e şans getirsin

ABD 14 yıldır terörle savaşıyor, sonuç: Terör saldırıları yüzde 6 bin 500 arttı!

“ABD işgalinden önce Irak’ta hiç intihar saldırısı olması ama, 2003 yılından bu yana 1892 intihar saldırısı oldu"

Rusya, Batı’nın yaptırımlarına daha ne kadar dayanabilecek?

Gazprom biterse Putin biter. Sonra sıra Çin’e gelir. Çin karışırsa dünyayı dolarsızlaştırma ittifakı, yani BRICS tamamen biter

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24