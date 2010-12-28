AB ekonomisinin en gizli sırrı!

Avrupa Birliği (AB) muktesebatına göre Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) tanımında aşağıdaki kriterler dikkate alınıyor:



KOBİ Türü Çalışan Sayısı Satış Hasılatı Veya Aktif Toplamı Orta Boy İşletme < 250 ≤ € 50 Milyon ≤ € 43 Milyon Küçük Boy İşletme < 50 ≤ € 10 Milyon ≤ € 10 Milyon Mikro İşletme < 10 ≤ € 2 Milyon ≤ € 2 Milyon