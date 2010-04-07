6 Mayıs'ta İngiltere’de seçim var

İngiltere bir Avrupa Birliği üyesi ülkedir. Avrupa Para Birliği’ne üye değildir. O nedenle ulusal para birimi euro değil, sterlindir (paund)



Nüfus ve yönetim yapısı:

İngilterede yaklaşık 60 milyon insan yaşar. Nüfusun %19’u 0 – 14 yaş arası, %65’ü 15 – 64 arası, %16’sı 65 yaş ve üstündedir. İngiltere’de kadın başına 1.7 çocuk düşer. Nüfus artış hızı binde 2.5’tir. Ülkenin resmi adı “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’dır”.

Yönetim şekli anayasal monarşi, devlet başkanı 1952 yılından bu yana Kraliçe Elizabeth, başbakan ise 2007 yılından bu yana Gordon Brown’dur. Gordon Brown eski maliye bakanıdır. Tony Blair’in istifası üzerine İşçi Partisi’nin başına geçmiş ve başbakan olmuştur.

Parlamento, Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası’ndan oluşur. Lordlar Kamarası 1200, Avam Kamarası ise 646 kişiden oluşur. İngiltere’de bütün siyasi yetki, sayısı bu seçimlerde 650’ye çıkacak olan Avam Kamarası’na aittir. 6 mayısta yapılacak seçimlerde Avam Kamarası üyeleri 5 yıllığına seçilecektir. Seçim sistemi dar bölge ve çoğunluk esasına dayanır. Lordlar Kamarası üyeleri seçimle değil, atama usulüyle seçilirler.

İngiltere’de seçme yaşı 18, seçilme yaşıysa 21’dir. İngiltere’de birçok parti vardır; ancak 13 yıldır iktidarda olan İşçi Partisi ve aynı sürede muhalefette kalan Muhafazakar Parti ana iki partidir. 1988 yılında kurulan Liberal Parti üçüncü partidir.



6 Mayıs seçimleri bizi neden ilgilendiriyor?

Çünkü Türkiye ile İngiltere arasında 2007 yılında 14,5 milyar dolar, 2008'de 13,5 milyar dolar, 2009'da 9,4 milyar dolar dış ticaret yapılmıştır. Her ne kadar Türkiye Avrupa’da İngiltere’nin dış ticaret fazlası verdiği tek ülke olsa da İngiltere bizim için önemlidir.

Dış ticaret rakamının 2010 yılında en az 10 milyar dolar olacağını ben öngörüyorum ki bu hiç de az bir rakam değildir. Dolayısıyla sterlin cinsinden ihracat alacaklarımızın ve sterlin cinsinden ithalat borçlarımızın seçim sonrasında, dolar ve TL cinsinden ne olacağı bizi yakından ilgilendiriyor.

İşte size bugünden itbaren olacaklar:

7 – 12 Nisan: Parlamento zorunlu işler için toplanacak. Yapılan oturumlara “wash –up” deniyor.

8 Nisan: İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarıyla ilgili karar açıklayacak. Faiz oranlarının %0.5’te kalması bekleniyor. Aynı gün sanayi üretim verileri açıklanacak.

12 Nisan: Kraliçe Elizabeth parlamentoyu fesh edecek. Parlamentonun feshinden itibaren seçimlerin yapılacağı 6 Mayıs tarihine kadarki süreye “purdah”, yani “perde dönemi” deniyor. Bu süre içinde, parlamento üyelerinin, bakanların ve kamu görevlilerinin sahip oldukları kamu kudretini herhangi bir parti yararına kullanmamaları gerekiyor. Yani araya bir perde koymaları gerekiyor.

15 Nisan: İşçi Partisi Genel Başkanı Gordon Brown, Muhafazakar Parti Genel Başkanı David Cameron ve Liberal Parti Genel Başkanı Nick Clegg “ITV1” kanalında canlı yayında ilk kez bir araya gelecek.

21 Nisan: İngiltere’de işszlik verileri açıklanacak.

22 Nisan: Mart ayı bütçe rakamları açıklanacak. Muhtemelen gelecek bütçe açığı rakamı rekor düzeyde yüksek olacak. Aynı gün Sky News kanalında yine üç lider canlı yayına çıkacak. Ana konu, mutemelen bütçe açıklarını nasıl kapatılacağı olacak.

23 Nisan: 2010 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları gelecek. Rakam kötüyse bu durum İngiltere için ikinci dibin habercisi olarak algılanacak. Muhtemelen Gordon Brown buna hiç sevinemeyecek.

29 Nisan: BBC son kez üç lideri bir araya getirecek. Ana tema yine ekonomi olacak.

6 Mayıs: Bizim için “hıdırıllez “ama İngilizler için seçim günü. Seçmenler saat sabah 7’de oy kullanmaya başlayacaklar. Akşam saat 22’de sandıklar kapanacak.

7 Mayıs: Seçim sonuçları açıklanacak.

18 Mayıs: Yeni parlamento ilk toplantısını yapacak.



Muhtemel sonuç:

Muhtemelen seçimin galibi Muhafazakar Parti olacak ama hiçbir partinin tek başına hükümet kuramayacağı bir parlamento oluşacak. Bu nedenle sterlinin bu süreçte dolara karşı daha fazla değer kaybetmesi muhtemel.

Not: Sterlin/TL’nin ne olacağı ise bizce meçhul! Çünkü bu ülkede Dolar/TL’nin akıbetini piyasa dinamikleri belirlemiyor.



