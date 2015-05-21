1 milyon dolarınız olsa nerede gayrimenkul yatırımı yapardınız?

The Knight Frank dünya çağında 335 ofis ve 12.500 çalışanı olan önemli bir danışmanlık şirketi. Her yıl küresel şehirlerde gayrimenkul yatırımıyla ilgili bilgiler içeren raporlar yayımlıyor. Son yayımlanan rapor (Wealth Report 2015)* dünyanın en önemli 40 küresel şehrinde gayrimenkul yatırım potansiyelleri hakkında ilginç bilgiler veriyor.

Paranız varsa ve gayrimenkul yatırımı planlıyorsanız işte size rapordan bazı ilginç bulgular:

Gayrimenkulün en pahalı olduğu küresel şehirler

1. Monaco, gayrimenkul fiyatları bakımından dünyanın en pahalı şehri. Monako'da 1 milyon dolara sadece 17 metrekare büyüklüğünde bir gayrimenkul alabiliyorsunuz.

2. Hong Kong, ikinci en pahalı şehir. 1 milyon dolara 20 metre kare alabiliyorsunuz.

3. Londra'da 21 metre kare alabiliyorsunuz.

4. New York 34 metre kare,

5. Singapur 39 metre kare,

6. Cenevre 39 metre kare,

7. Sidney 41 metre kare,

8. Şanghay 48 metre kare,

9. Paris 50 metre kare,

10. Los Angeles'ta 57 metre kare alabiliyorsunuz.

Rapora göre önümüzdeki yıllarda ilk 10 arasında Avrupa'dan sadece Londra listede kalacak; Cenevre ve Paris'in yerini yükselen Asya şehirleri alacak.

Rapora göre Asya'da "ultra - yüksek servete sahip kişi" (dolar milyoneri diyelim) sayısı yüzde 91 artacak. Avrupa'daysa yüzde 27 artacak. Dünyanın en fazla dolar milyoneri sayısına sahip şehri Singapur. Sonra Hong Kong ve New York geliyor. İstanbul ise 40 şehir arasında 29. sırada.

Dolar milyonerlerinin spotundaki küresel şehirler

Rapora göre 2025 yılı itibariyle dünyanın en fazla dolar milyoneri çeken şehirleri listesi şöyle olacak:

1. New York

2. Londra

3. Hong Kong

4. Singapur

5. Şanghay

6. Pekin

7. Miami

8. Dubai

9. Paris

10. Zürih

Hangi şehirlere gayrimenkul yatırım yapan kazanacak?

Rapora göre 2024 yılına kadar Belgrad'taki (Sırbistan) dolar milyoneri sayısında yüzde 72 artış olacak. Bunun en önemli nedeni şehrin çekici vergilendirme politikası. Bu sayede Belgrad, Fiat ve Siemens dev şirketlere ev sahipliği yapar oldu. Sırbistan'daki ekonomik aktivitenin yüzde 40'ı Belgrad'ta gerçekleşiyor.

Rapora göre 2007 yılından bu yana dolar milyoneri sayısı Panama City'de (Panama) tam ikiye katlanmış. The Economist Panama için Latin Amerika'nın Singapur'u diyor.

Addis Ababa (Etyopya) ve Yangon da (Myanmar) dolar milyonerlerinin spotundaki şehirler arasında üst sıralarda yer alıyor.

Rapora göre bu dört şehre gayrimenkul yatırımı yapanlar kazanacak.

ABD'de de gayrimenkul yatırımı yapılabilir ama...

"Yok ben illaki 1 milyon dolarımla daha güvenli bir ülkede gayrimenkul yatırımı yapacağım derseniz" (!), ABD ile ilgili şu bilgiler de işinize yarayabilir:

ABD nüfusunun yüzde 36'sı kirada oturuyor. Yani 107,6 milyon insan. Bu da 42.4 milyon hane halkı yapıyor. 107,6 milyon insanın yüzde 51'i 30 yaş altında. Yaklaşık 55 milyon insan demek. Potansiyel iyi yani.

Yanlız şunu da söyleyeyim ABD'de öğrenciler baba parasıyla okumaz, çalışmadan dünyayı kurtarmaya kalkmaz. Özgürlüğün bir bedeli vardır. O da kendi hayatını 18 yaşından sonra kendi başına kazanmak. ABD'de okullar paralıdır ve okuyan insan çalışarak okul ücretini öder ve hayatını idame ettirir. ABD'de garsonluk ve tezgahtarlık yapmak, inşaat işçisi veya temizlik elamanı olmak ayıp değildir. Hatta bu tür işler mezuniyet sonrası CV'lere de yazılır ve iş görüşmelerinde avantaj olarak kabul edilir. ABD'de yeterince para kazanamayanlar öğrenim kredisi alır. Kredi alabilmek için daha önce başkalarına borç takmamış olmanız, kredi kartı borcunuzu, kiranızı, elektirik, su ve telefon borcunuzu vadesinde ödemiş olmanız, vesaire lazım. Söyleyeceğim şey şu: 2008 krizi sonrasında büyümekte zorlanan ABD ekonomisi yeterince "part time" iş üretmekte zorlandığı için ABD'de öğrenim kredilerinde çok büyük bir artış var. Tabi okul ücretleri de fahiş rakamlara çıktı. Hülasa ABD'de öğrenci gençler çok borçlu. Yani, "boğa düşebülü, ayı çıkabülü" (!)

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