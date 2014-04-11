Seçim sonucunu doğru okuyalım

30 Mart 2014 yerel seçimleri sonrasında basında pek çok değerlendirme yapıldı. Sıkça dile getirilen bir konu, Türkiye’nin “kutuplaşması”.

Bu iddiaya göre Türkiye’de ciddi bir kutuplaşma var - sahillerde CHP kazanıyor, iç bölgelerde Akparti, güney ve batının bazı yörelerinde MHP, doğu ve güneydoğuda BDP. Kazanan partiye göre renklendirilmiş haritalar dolaşıyor ortada.

Bu değerlendirme doğru mu? Ben pek doğru olmadığı kanaatindeyim. Nedenini görsel bir şekilde ifade edeyim. İlleri boyayalım, ama kazanan parti rengine boyamak yerine daha gerçekçi bir metod kullanalım. “RGB” tabir edilen “kırmızı/yeşil/mavi” renklendirme kodunu kullanalım. Bir ildeki Akparti oylarına göre kırmızı miktarı, CHP oylarına göre yeşil miktarı, MHP oylarına göre de mavi miktarını belirleyelim. Bu metoda göre dördüncü büyük parti olan BDP’nin yüksek oy alması da rengin koyulaşması şeklinde görünecek.

Tablomuz şöyle:

Akparti’nin açık ara önde olduğu Bingöl ve Rize parlak kırmızı. Akparti’nin önde olduğu, ama CHP’nin de rekabetçi olduğu Ankara ve Istanbul açık kahverengi. Akparti’nin önde olduğu, ama MHP’nin rekabetçi olduğu Konya eflatun. Akparti’nin BDP ile çekiştiği iller koyu kırmızı, BDP öne geçtikçe daha da koyulaşıyor.

CHP’nin güçlü olduğu iller yeşil – ama CHP’nin Akparti ile çekiştiği İzmir açık yeşil, MHP ile çekiştiği Mersin turkuvaz, BDP ile çekiştiği Tunceli koyu yeşil. MHP’nin önde olduğu Osmaniye mavi, ama BDP ile çekiştiği Iğdır lacivert.

Açıkça görülüyor ki Türkiye’de her ilin bambaşka dinamikleri var. Dört renge boyanmış haritalar bizi yanlış yönlendiriyor.

Hassas siyasi konuları tartışırken verilerin analizinde özenli olmak şart!