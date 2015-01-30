Ümit Kumcuoğlu

TARİH
30 Ocak 2015
Bu konuda New York Üniversitesi sosyal psikoloji profesörü Jonathan Haidt bu konuda çok aydınlatıcı bir sunum yapmışDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2014
Analiz için 81 ildeki tüm seçim bölgeleri için 2014 yerel seçim sonuçlarını temel alan bir model oluşturduk.Devamını Oku
TARİH
27 Mayıs 2014
Akparti 2002’den bu yana ilk defa meciste bıçak sırtında olacak. Genel seçimlere kadar yaşanacak yeni bir siyasi çalkalanma Akparti’nin tek başına iktidara gelememesine yol açabilir.Devamını Oku
TARİH
22 Nisan 2014
Türkiye’de siyasetin en önemli sorunu sistemin seçmenlerin katılımına kapalı olması. Hazineden büyük fonlarla desteklenen mevcut siyasi partiler üst yönetimin delegeleri, delegelerin üst yönetimi belirlediği bir kısır döngü içinde. Milletvekili adaylarını genelde parti üst yönetimleri belirliyor, bu nedenle meclis yasama ve denetim fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Belediyelerde de durum farklı değil.Devamını Oku
TARİH
11 Nisan 2014
İddiaya göre Türkiye’de ciddi bir kutuplaşma var - sahillerde CHP kazanıyor, iç bölgelerde Akparti, güney ve batının bazı yörelerinde MHP, doğu ve güneydoğuda BDP. Kazanan partiye göre renklendirilmiş haritalar dolaşıyor ortada.Devamını Oku
TARİH
31 Mart 2014
Öncelikle, dün gece takip ettiğim "Türkiye geneli" oy oranının büyükşehir olan illerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer illerde il genel meclisi seçim sonuçlarından derlendiğini tespit ettim.Devamını Oku
TARİH
27 Mart 2014
2009 ve daha önceki yerel seçimlerinde partiler için “Türkiye geneli oy oranı” hesaplanırdı. Belediye meclisleri sadece il merkezleri, ilçe merkezleri ve beldelerden seçildiğinden Türkiye genelinde bir oy hesabı mümkün değildi.Devamını Oku
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