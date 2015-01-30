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Ümit Kumcuoğlu

umit@kumcuoglu.org

TARİH

30 Ocak 2015

Sağ ve sol kavramlarının ahlaki ve psikolojik temelleri

Bu konuda New York Üniversitesi sosyal psikoloji profesörü Jonathan Haidt bu konuda çok aydınlatıcı bir sunum yapmış

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TARİH

08 Aralık 2014

Anayasa Mahkemesi yüzde 10 barajını iptal ederse ne olur?

Analiz için 81 ildeki tüm seçim bölgeleri için 2014 yerel seçim sonuçlarını temel alan bir model oluşturduk.

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TARİH

27 Mayıs 2014

Esas heyecan Cumhurbaşkanlığı seçimi değil genel seçimde mi?

Akparti 2002’den bu yana ilk defa meciste bıçak sırtında olacak. Genel seçimlere kadar yaşanacak yeni bir siyasi çalkalanma Akparti’nin tek başına iktidara gelememesine yol açabilir.

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TARİH

22 Nisan 2014

Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesinde tüm seçmenler söz sahibi olmalı

Türkiye’de siyasetin en önemli sorunu sistemin seçmenlerin katılımına kapalı olması. Hazineden büyük fonlarla desteklenen mevcut siyasi partiler üst yönetimin delegeleri, delegelerin üst yönetimi belirlediği bir kısır döngü içinde. Milletvekili adaylarını genelde parti üst yönetimleri belirliyor, bu nedenle meclis yasama ve denetim fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Belediyelerde de durum farklı değil.

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TARİH

11 Nisan 2014

Seçim sonucunu doğru okuyalım

İddiaya göre Türkiye’de ciddi bir kutuplaşma var - sahillerde CHP kazanıyor, iç bölgelerde Akparti, güney ve batının bazı yörelerinde MHP, doğu ve güneydoğuda BDP. Kazanan partiye göre renklendirilmiş haritalar dolaşıyor ortada.

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TARİH

31 Mart 2014

2014 yerel seçimlerine ikinci bakış

Öncelikle, dün gece takip ettiğim "Türkiye geneli" oy oranının büyükşehir olan illerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer illerde il genel meclisi seçim sonuçlarından derlendiğini tespit ettim.

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TARİH

27 Mart 2014

2009 ve 2014 seçim sonuçları karşılatırılabilir mi?

2009 ve daha önceki yerel seçimlerinde partiler için “Türkiye geneli oy oranı” hesaplanırdı. Belediye meclisleri sadece il merkezleri, ilçe merkezleri ve beldelerden seçildiğinden Türkiye genelinde bir oy hesabı mümkün değildi.

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