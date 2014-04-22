Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesinde tüm seçmenler söz sahibi olmalı

Türkiye’de siyasetin en önemli sorunu sistemin seçmenlerin katılımına kapalı olması. Hazineden büyük fonlarla desteklenen mevcut siyasi partiler üst yönetimin delegeleri, delegelerin üst yönetimi belirlediği bir kısır döngü içinde. Milletvekili adaylarını genelde parti üst yönetimleri belirliyor, bu nedenle meclis yasama ve denetim fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Belediyelerde de durum farklı değil.

Cumhurbaşkanlığı seçimi maalesef bu kısır döngü içinde kurgulandı. Seçimi sözde halk yapacak, ama adayları halk belirleyemiyor. Parti üst yönetimleri tarafından atanan milletvekilleri içinden 20 imza toplama şartı var.

Mevcut sistemin sıkıntıları belli, ancak son bir yılda tabanda çok ciddi bir siyasi hareketlenme var. Hangi siyasi görüşe mensup olurlarsa olsunlar, hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar vatandaşların siyasete daha fazla katılma ve söz sahibi olma arayışları var.

Bu arayışa destek olmaya çalışan sivil toplum örgütlerini takdirle izliyoruz. Yerel seçimlerde gönüllü sandık müşahitliğini bugüne kadar görülmemiş çapta örgütlemeyi başaran Oy ve Ötesi, Sandık Başındayız ve Ankara’nın Oyları grupları bunun en bilinen örnekleri.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalar şimdiden başladı. Siyasi partiler ve seçim kanunları halkın adayları doğrudan belirlemesine imkan vermese de teknoloji ve sosyal medya sayesinde tercihlerimizi paylaşıp partilerin aday belirleme süreçlerine etki edebiliriz.

Seçim Haritasi projesi yerel seçimlerde benzer bir rol oynadıktan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi modülünü devreye soktu. Sitede aday göstermek, adaylar hakkında yorum yapmak ve oy vermek mümkün.

Seçim Haritası ilginç bir yenilik olarak tercihli oy sistemini de tartışmaya açıyor. Basit bir Cumhurbaşkanlığı anketine ek olarak her parti için ayrı ayrı tercihli oy sistem oluşturulmuş. Kullanıcılar beş adaylık bir tercih sıralaması yapıyorlar, daha sonra az oy alan adaylara oy vermiş olan kullanıcıların oyları tercihlerine göre diğer adaylara dağıtılarak daha sağlıklı bir sonuç elde ediliyor.

Muhalefetin ortak aday belirlemesine yönelik bir modül de mevcut.